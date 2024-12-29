إلغاء جميع الرحلات الجوية الداخلية والدولية فى مطار "موان" بكوريا الجنوبية

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أفادت وسائل إعلام رسمية في كوريا الجنوبية اليوم الأحد، بإلغاء جميع الرحلات الجوية الداخلية والدولية في مطار "موان"، وذلك في أعقاب حادث تحطم طائرة تابعة لشركة "جيجو"، مما أسفر عن مقتل 174 شخصا.

وذكرت قناة "تشانيل نيوز آشيا" - في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية تشوي سانج موك قد وصل إلى موقع الحادث وأكد خلال تفقده للمنطقة أن الحكومة تضع كافة مواردها للتعامل مع الوضع الحالي.

من جانبها، قالت شركة "بوينج" إنها على اتصال مع شركة "جيجو" بخصوص الرحلة رقم "2216" ، كما أعربت عن استعدادها لدعم الشركة الكورية الجنوبية.

وأعربت "بوينج" - في بيان صادر عنها - عن خالص التعازي لعائلات الضحايا وذويهم وكل من فقد أحبائه في هذا الحادث.

وكانت الطائرة المنكوبة تقل على متنها 175 راكبا و6 من أفراد طاقمها عندما أقلعت من بانكوك وهبطت اضطراريا حوالي الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي للبلاد بمطار "موان" الدولي.

ويرجح المسئولون أن عطلا في عجلات الهبوط - ربما بسبب الاصطدام بطيور هو السبب وراء وقوع الحادث.