اليوم السابع
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الأحد، 29 ديسمبر 2024 12:12 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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كوريا الجنوبية تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الطائرة المنكوبة إلى 174 قتيلا

الأحد، 29 ديسمبر 2024 11:56 ص
كوريا الجنوبية تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الطائرة المنكوبة إلى 174 قتيلا موقع تحطم الطائرة
أ ش أ

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أعلنت وكالة الإطفاء الوطنية في كوريا الجنوبية اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا حادث تحطم طائرة بمطار "موان" الدولي خلال الساعات الماضية إلى 174 قتيلا.

وقالت وكالة الإطفاء إنها دفعت بـ 32 سيارة إطفاء وعدة طائرات هليكوبتر لاحتواء الحريق الذي اندلع بعد وقوع الحادث.

وأضافت أنه تم إرسال حوالي 1560 من رجال الإطفاء وضباط الشرطة ومسئولين آخرين إلى الموقع. حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

وكانت الطائرة المنكوبة تقل على متنها 175 راكبا و6 من أفراد طاقمها عندما أقلعت من بانكوك وهبطت اضطراريا حوالي الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي للبلاد بمطار "موان" الدولي.

ويرجح المسئولون أن عطلا في عجلات الهبوط ربما بسبب الاصطدام بطيور هو السبب وراء وقوع الحادث.







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