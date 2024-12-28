حصاد الوزارات.. التضامن تمدد فترة سداد رسوم حج الجمعيات الأهلية حتى الخميس

كتب ـ سيد الخلفاوى

شهدت دواوين الوزارات، اليوم السبت، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم.

وزارة التضامن تمدد فترة سداد رسوم حج الجمعيات الأهلية حتى الخميس المقبل

وزير قطاع الأعمال: تطوير صناعة الغزل يعزز دور مصر لتكون مركزا إقليميا لهذه الصناعة

محافظ الجيزة: حملات نظافة بمحيط الكنائس لاستقبال العام الجديد وأعياد الميلاد

18 ألفا و650 جنيها قيمة المصروفات الدراسية للمدارس المصرية اليابانية 2026

غزيرة ورعدية أحيانا.. الأرصاد تكشف أماكن الأمطار اليوم السبت 28-12-2024

تحذير عاجل من الأرصاد.. 5 محافظات على موعد مع أمطار غزيرة ورعدية

محافظ القاهرة ووزير العمل يسلمان 180 عقد عمل للشباب

تاريخ المسيحية فى مصر والرهبنة القبطية بمحاضرات لكاهن بمعهد اللاهوت فى إسبانيا

جدول امتحان الفصل الدراسى الأول لطلاب الشهادة الإعدادية فى الجيزة

الطقس غدا الأحد 29-12-2024.. أجواء شديدة البرودة ليلا وأمطار بهذه المناطق

جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب مدارس إدارة العياط التعليمية

انتظام أول أيام اختبارات منتصف العام بجامعة حلوان الأهلية

جداول امتحانات كليات جامعة حلوان.. انتهاء الماراثون 23 يناير

وزارة الصحة تحذر من استخدام حقنة البرد وتنصح بالحصول على اللقاح