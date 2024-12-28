اليوم السابع
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تاريخ المسيحية فى مصر والرهبنة القبطية بمحاضرات لكاهن بمعهد اللاهوت فى إسبانيا

السبت، 28 ديسمبر 2024 01:53 م
تاريخ المسيحية فى مصر والرهبنة القبطية بمحاضرات لكاهن بمعهد اللاهوت فى إسبانيا الراهب القمص رويس الأنبا بولا فى الكنيسة الأرثوذكسية بإسبانيا
كتب: محمد الأحمدى

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زار الراهب القمص رويس الأنبا بولا، كاهن الكنيسة الأرثوذكسية فى إسبانيا جزيرة مينوركا الإسبانية، لمدة ثلاثة أيام، بدعوة رسمية من الأسقف چيرارد فيلالونجا، أسقف الجزيرة التابعة لجزر البليار.


وكان في استقبال القمص رويس في المطار مسؤول التعليم الديني الإسباني ومسؤول العلاقات المسكونية. حيث ألقى عدة محاضرات على طلاب معهد اللاهوت، دارت حول دخول المسيحية إلى مصر ، ومفهوم كلمة أقباط، تاريخ اللغة القبطية، نشأة الحياة الرهبانية في مصر وامتدادها إلى أوروبا انطلاقًا من مصر، تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الكهنوت، ونشأة وتطور الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في إسبانيا وعلاقتها الطيبة مع الكنيسة الكاثوليكية هناك التي أثمرت حصولها على دير وعدة كنائس للصلاة فيها بدون مقابل إلى جانب توفير سكن خاص للأب الراهب.


كما جرى استقبال رسمي للراهب القمص رويس الأنبا بولا فى مقر أسقفية مينوركا، بحضور الأسقف چيرارد، وألقى الراهب القبطى، كلمة تناول خلالها مثل السامري الصالح، مشيرًا إلى أن القديس مرقس كان بمثابة "سامري صالح" بشر الأقباط بالمسيح.


وعقب الكلمة رتل القمص رويس لحن آجيوس بالطريقة الحزايني، الأمر الذى أثار انبهار الحضور.


واختتمت الزيارة بالاتفاق على توفير كنيسة لإقامة قداس للأسرة القبطية القاطنة بالجزيرة.

كاهن كنيسة
كاهن كنيسة

 

كاهن الكنيسة فى إسبانيا
كاهن الكنيسة فى إسبانيا

 

جانب من محاضرة الكاهن
جانب من محاضرة الكاهن

 

محاضرة لكاهن فى إسبانيا
محاضرة لكاهن فى إسبانيا

 







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الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

اسبانيا

معهد اللاهوت



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