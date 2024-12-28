وزارة الصحة تحذر من استخدام حقنة البرد وتنصح بالحصول على اللقاح

كتب وليد عبد السلام

حذرت وزارة الصحة من استخدام حقنة البرد والمعروفة بالأسماء حقنة هتلر، حقنة 1x3، الخلطة السحرية لعلاج البرد لما لها من أضرار جسيمة على الصحة، والتي قد تصل إلى الوفاة.

وأضافت وزارة الصحة والسكان إن لقاح الأنفلونزا هو الوسيلة الفعالة والآمنة لتقوية المناعة والحماية من الأنفلونزا.

وتابعت: لقاح الأنفلونزا متوفر في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية وفي العديد من الصيدليات.

وقال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إن الفيروسات التنفسية التي تصيب الإنسان كثيرة ومتعددة وفي معظم الأحيان تأتي بنفس الأعراض، مؤكداً أن هذه الأعراض تختلف باختلاف العمر ووجود أمراض مزمنة خصوصا أمراض الجهاز التنفسي، إلى جانب جرعة الفيروس الناتجة عن مخالطة المصابين.

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إلى أن معظم الأمراض التنفسية لا تستمر لفترة طويلة ولكن في بعض الأحيان، تحدث التهابات بكتيرية تصيب الجهاز التنفسي، وهو الأمر الذي يؤدي إلى الإصابة بنزلة شعبية أو التهابات رئوية، قائلا: "البيوت دلوقتي دافئة، فلما نخرج برا، خصوصا في فترات الصباح الباكر أو الليل، بيبقى الجو بارد علشان كده أنصح بعدم الخروج فجأة من الجو الدافئ إلي الهواء البارد".

وأضاف، أن المضاد الحيوى ليس علاجا للفيروسات ويتم إعطاءه للمريض إذا أصيب بالتهابات بكتيرية مصاحبة لالتهابات الفيروسات، مؤكداً: "بالنسبة للحقن اللي بتتاخد خليط من الحقن، لها آثار جانبية شديدة ولا أنصح بها على الإطلاق، ولو حد جاله نزلة برد يأخذ أدوية بسيطة، وإذا لم يستجب خلال 48 ساعة، أو حدثت له صعوبة في التنفس، هنا لا بد أن يلجأ للطبيب فورا".