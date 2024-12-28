الطقس غدا الأحد 29-12-2024.. أجواء شديدة البرودة ليلا وأمطار بهذه المناطق

كتب محمود راغب

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، غدًا الأحد 29 ديسمبر 2024، موضحة أنه يسود طقس بارد نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه من المتوقع، غدًا نشاط رياح أحيانًا، وسقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانًا على السواحل الشمالية الشرقية والغربية وشمال الوجه البحري.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 10، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 10، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 09، وسوهاج العظمى 19 درجة، والصغرى 06، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 06، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 09.