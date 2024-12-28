انتظام ضخ مياه الشرب للمناطق المتضررة فى أسوان.. فيديو وصور

أسوان - صلاح المسن

شهدت المناطق المتضررة بمدينة أسوان، اليوم، عودة تدريجية لمياه الشرب، حيث تم ملئ خزان المحمودية، وضخ المياه، ليتم وصولها وإنتظامها بشكل تدريجى إلى مناطق المحمودية والصداقة الجديدة والإسكان المميز "حى اللوتس"، وبعض المناطق الواقعة بطريق السادات، والتى شهدت ضعف وانقطاع للمياه بها.

من جهته، أجرى الدكتور إسماعيل كمال، زيارة ميدانية إلى منطقة خزان المحمودية والمسئولة عن تغذية المناطق المشار إليها بمرافقة الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان، والمهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى للوقوف على الجهود المبذولة وملحمة العمل المكثفة من الإستشاريين والفنيين من وزارة الإسكان والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والهيئة القومية وفرع الشركة والحماية المدنية، وتابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أعمال الاختبارات والتشغيل لمحابس مياه الشرب بخزان المحمودية.

وقدم محافظ أسوان، شكره لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور شريف الشربينى لإستجابته لمطلب المحافظ وإيفاد وفد الوزارة والشركة بشكل عاجل، وهو ما ساهم فى الوقوف على أسباب مشكلة ضعف وإنقطاع مياه الشرب من بعض المناطق السكنية بمدينة أسوان، وما أعقبه من القيام بأعمال مراجعة إستشارى الوزارة والشركة لكافة المحابس بالخطوط الرابطة لهذه المناطق من خلال الإستعانة بأحدث الأجهزة لكشف الأعطال، وأشار إسماعيل كمال إلى أنه تم تغيير المحابس العاطلة، والتى كانت السبب الرئيسى فى عدم إنتظام المياه خلال الفترة السابقة.

ولفت محافظ أسوان، إلى أنه سيتم الإستعانة بمكتب استشارى لتنفيذ تحديث شامل للمخطط العام بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى لمحافظة أسوان، وتحديد المشروعات الجديدة المطلوبة لتحسين الخدمة فى ظل التوسعات العمرانية، ويتكامل ذلك مع تنفيذ أعمال رفع كفاءة خزان المحمودية ليتم أداء الخدمة بالجودة العالية.



الوقوف على أسباب مشكلة ضعف وإنقطاع مياه الشرب



جانب من زيارة وفد الاسكان لخزان المحمودية