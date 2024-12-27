6 فيتامينات ومعادن لمحاربة العدوى ونزلات البرد في الشتاء

كتبت مروة هريدى

مع قدوم فصل الشتاء نواجه العديد من التحديات الصحية مع انتشار مسببات العدوى والأمراض من نزلات البرد والأنفلونزا وخاصة أمراض الجهاز التنفسى بسبب برودة الطقس، لذلك من المهم تعزيز جهاز المناعة لدينا لصد مسببات الأمراض ومساعدة أجسامنا على العمل بكفاءة في مواجهة العدوى والأمراض، لذلك فإن اتباع نمط حياة صحي من خلال تناول نظام غذائي صحى ومتوازن غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة الأخرى يمكن أن يساعد في تعزيز المناعة ضد الالتهابات والأمراض الموسمية، وبالإضافة إلى الحفاظ على نظام غذائي غني بالعناصر الغذائية، فإن دمج مكملات معينة في روتينك يمكن أن يوفر حماية إضافية خلال هذا الموسم، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

من المعروف أن المكملات الغذائية الغنية بالفيتامينات مثل C وD، وكذلك الزنك والسيلينيوم، تدعم جهاز المناعة لدينا، ويمكن أن تساعد هذه المكملات الغذائية في سد أي فجوات غذائية وتعزيز قدرة جسمك على محاربة الأمراض الموسمية بشكل فعال.. وفيما يلى.. أفضل 6 مكملات غذائية للحفاظ على صحتك والوقاية من العدوى ونزلات البرد والأنفلونزا في الشتاء:

فيتامين سي

يلعب فيتامين سي دورًا حيويًا في الدفاع المناعي ويعزز حاجز الجلد ضد مسببات الأمراض، ويقلل هذا الفيتامين المهم من الإجهاد التأكسدي، ويعزز نشاط الخلايا المناعية لقتل الميكروبات ومكافحة العدوى، ويؤدي نقص فيتامين سي إلى إضعاف المناعة، مما يزيد من قابلية الإصابة بالعدوى، في حين تؤدي العدوى إلى استنزاف مستويات فيتامين سي بشكل أكبر، إلا أنه يمكن أن يساعد تناول 100-200 مجم/يوميًا من هذا الفيتامين وبانتظام في منع العدوى، في حين أن هناك حاجة إلى جرعات أعلى لعلاج العدوى المؤكدة بسبب زيادة الالتهاب والمتطلبات الأيضية.

ولعل أفضل مصادر فيتامين سى: الحمضيات، التوت، الكرنب، الفلفل الحلو، والفراولة.

الزنك

الزنك ضروري لوظيفة المناعة وتنظيمها، وهو يؤثر على الجهاز المناعي بشكل كبير، إن توافر الزنك بشكل صحيح في جسمك، والذي يتم التحكم فيه بواسطة الناقلات والمنظمات، يدعم بقاء ونمو ووظيفة الخلايا المناعية مثل الخلايا الوحيدة والخلايا التائية والخلايا البائية والخلايا القاتلة الطبيعية، ويؤدي نقص الزنك إلى تعطيل هذه العمليات، مما يضعف المناعة الفطرية والتكيفية، كما يؤدي النقص الحاد إلى تقليل المناعة، بينما يؤدي النقص المزمن إلى زيادة الالتهاب وتعزيز إنتاج السيتوكينات المؤيدة للالتهابات، مما يساهم في الأمراض الالتهابية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي.

ولعل مصادر الزنك الطبيعية: منتجات الألبان والمكسرات والبذور والبقوليات والفواكه والسبانخ والفطر.

فيتامين د

يلعب فيتامين د أيضًا دورًا في تعزيز المناعة وذلك وفقًا لدراسة نُشرت في Author Manuscript، وذلك بجانب دعمه العديد من الوظائف المهمة الأخرى مثل تعزيز امتصاص الكالسيوم والفوسفور بما يعزز صحة العضلات، وفي حالة نقص فيتامين د، يبدو أن هناك زيادة في قابلية الإصابة بالعدوى والقابلية للإصابة بأمراض المناعة الذاتية.

ولعل أفضل مصادر فيتامين د الطبيعية: هو ضوء الشمس، والأسماك الدهنية، ومنتجات الألبان المدعمة، وصفار البيض، والحبوب المدعمة.

فيتامين أ

يلعب فيتامين أ دورًا رئيسيًا في الحفاظ على صحة الجهاز المناعي من خلال دعم سلامة خلايا الجلد والأغشية المخاطية، والتي تعد خطوط الدفاع الأولى ضد مسببات الأمراض، كما أنه يساعد في تنظيم الاستجابات المناعية، وتعزيز تمايز الخلايا المناعية وتعزيز وظيفة الخلايا التائية والخلايا البائية، ويمكن أن يؤدي نقص فيتامين أ إلى ضعف وظيفة المناعة، مما يزيد من خطر الإصابة بالعدوى.

ولعل مصادر فيتامين أ الطبيعية: هي الجزر والبطاطا الحلوة والسبانخ والكرنب.

السيلينيوم

السيلينيوم هو معدن نادر له خصائص مضادة للأكسدة تساعد على حماية الخلايا من التلف التأكسدي، كما يلعب دورًا مهمًا في عمل الجهاز المناعي من خلال تعزيز نشاط الخلايا المناعية، بما في ذلك الخلايا البلعمية والخلايا القاتلة الطبيعية، ويمكن أن يؤدي نقص السيلينيوم إلى إضعاف الاستجابة المناعية، مما يجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى.

ولعل أفضل مصادره الطبيعية: الجوز البرازيل، وبذور عباد الشمس، والأرز البني، والمأكولات البحرية.

فيتامين ب6

فيتامين ب6 ضروري لوظيفة الجهاز المناعي لأنه يساعد في إنتاج الهيموجلوبين ويساعد في نمو ونضج الخلايا المناعية، كما أنه يدعم وظيفة الخلايا التائية والخلايا البائية والخلايا القاتلة الطبيعية، وقد ارتبط نقصه بانخفاض الاستجابات المناعية، لذلك فإن ضمان تناول كمية كافية من فيتامين ب6 يمكن أن يساعد في الحفاظ على قوة الجهاز المناعي وتقليل خطر الإصابة بالعدوى.

ولعل مصادر فيتامين ب6 الطبيعية: الدواجن والأسماك والبطاطس والموز والحبوب المدعمة.

من المهم عدم تناول المكملات الغذائية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية واستشارة طبيبك قبل البدء في تناول أي من الفيتامينات أو المعادن المذكورة أعلاه، كما يُنصح بتناول الأطعمة الغنية بهذه العناصر الغذائية والبدء في تناول المكملات فقط إذا كنت تعاني من نقص في أي فيتامين أو معدن معين، ومع اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة بانتظام، يمكن الحفاظ على مناعة أقوى طوال فصل الشتاء.