تناول الأسماك الدهنية يحمي كبار السن من فقدان السمع

كتبت رانيا عامر

مما لاشك فيه أن جميع الأبحاث الحديثة أكدت ضرورة تناول الأسماك البحرية الدهنية التي تحتوي بداخلها علي نسبة عالية من الأوميجا 3 التي تساعد في الحفاظ علي صحة وسلامة حاسة السمع خاصة لدى الكبار.

وأوضح فريق من الباحثين بجامعة جويلف الكندية، أن أحماض أوميجا 3 الدهنية قد تساعد على حماية صحة خلايا الأذن الداخلية، فضلاً عن تخفيف الالتهابات الناجمة عن الضوضاء أو المواد الكيميائية أو العدوى. وذلك وفقا لما نشره موقع gazeta.ru.

كشفت نتائج الدراسة التي أجراها مجموعة من الباحثون بانهم قاموا بتحليل بيانات عن حالة السمع ومستوى حمض الدوكوساهيكسانويك، الذي ينسب إلى أحماض أوميجا-3 الدهنية في دم 100 ألف شخص، وأتضح أن الأشخاص الذين لديهم أعلى مستوى من هذا الحامض في دمهم يعانون من مشكلات السمع أقل من الآخرين بنسبة 16%..

وفي ذات السياق أشارت دراسات سابقة أجريت على كبار السن والحيوانات، أثبتت أن ارتفاع مستوى أحماض أوميجا-3 في الدم يمكن أن يحمي كبار السن من فقدان السمع، كما أوضحت تلك الادراسات أن أحماض أوميجا-3 توجد بكثرة في الأسماك البحرية الدهنية مثل الماكريل والسردين.