علاجات منزلية للتغلب على نزلات البرد الشتوية

كتبت إيناس البنا

غالبًا ما يأتي الشتاء مصحوبًا بعدد من الأعراض أبرزها العطس والزكام ونزلات البرد الموسمية المزعجة، ويفضل الكثير من المرضى اللجوء إلى العلاجات المنزلية أولا قبل الحصول على الأدوية.

علاجات منزلية لنزلات البرد

وفقا لموقع " onlymyhealth"، نعرض أبزر العلاجات المنزلية المفيدة في علاج أعراض نزلة البرد.

1. حساء الدجاج

منذ أجيال، كان حساء الدجاج علاجًا شائعًا لنزلات البرد، وهو أكثر من مجرد تقليد مريح، أبرزت الأبحاث المنشورة في مجلة Chest أظهرت أن حساء الدجاج قد يساعد في تقليل الالتهاب في الجهاز التنفسي العلوي، كما يساعد دفء الحساء على إزالة احتقان الأنف، بينما تساعد العناصر الغذائية الموجودة فيه في تعزيز المناعة.

2. شاي الزنجبيل

شاي الزنجبيل هو علاج قوي آخر لأمراض الشتاء، فالزنجبيل معروف بخصائصه المضادة للفيروسات والبكتيريا، ويساعد في مكافحة الفيروسات التي تسبب نزلات البرد والأنفلونزا، كما أنه يخفف الغثيان ويهدئ الحلق المتهيج.

يُنتج مبشور الزنجبيل الطازج في الماء الساخن مع إضافة العسل والليمون مشروبًا علاجيًا، تكشف الأبحاث الطبية أن الزنجبيل له تأثيرات مضادة للالتهابات بشكل كبير، حيث يقلل الألم والالتهاب المرتبطين بنزلات البرد.

3. استنشاق البخار

يعد استنشاق البخار طريقة بسيطة وفعالة لتخفيف احتقان الأنف وتنقية المخاط، كما أن إضافة الزيوت العطرية مثل النعناع إلى الماء المغلي يعزز من تأثيره المزيل للاحتقان، حيث تعمل الأبخرة الدافئة على فتح الممرات الأنفية وتهدئة الأنسجة التنفسية المتهيجة.

4 . تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي

يحتوي البرتقال والكيوي والفلفل الحلو على نسبة عالية من فيتامين سي، وهو عنصر غذائي أساسي للدفاع المناعي، قد يقلل الاستهلاك المنتظم للأطعمة الغنية بفيتامين سي من مدة وشدة نزلات البرد، أكدت الأبحاث أن مكملات فيتامين سي تقصر مدة نزلات البرد قليلاً، على الرغم من أنها أكثر فعالية عند تناولها بانتظام وليس بعد ظهور الأعراض.

5. الترطيب

رغم أن الشتاء قد لا يجعلك تشعر بالعطش مثل الصيف، إلا أن الحفاظ على رطوبة الجسم أمر بالغ الأهمية، يساعد شرب الشاي العشبي الدافئ والمرق والماء العادي في الحفاظ على المخاط رقيقًا وسهل الإخراج، كما يدعم الترطيب المناسب جهاز المناعة في مكافحته للعدوى.

