هل نقص فيتامين د يسبب انخفاض ضغط الدم؟

كتب – حسام الشقويرى

في عالم الصحة والعافية، غالبًا ما يسلط الضوء على فيتامين د المعروف بدوره في صحة العظام ووظيفة المناعة والرفاهية العامة، ومع ذلك، تشير الدراسات الحديثة وآراء الخبراء إلى أن فيتامين د قد يؤثر أيضًا على صحة القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك دوره المحتمل في تنظيم ضغط الدم. وفقًا لما نشره موقع onlymyhealth

فهم فيتامين د ووظائفه

فيتامين د هو فيتامين قابل للذوبان في الدهون، وهو ضروري لامتصاص الكالسيوم ونمو العظام وتعديل المناعة. يحصل جسمنا عليه في المقام الأول من خلال التعرض لأشعة الشمس، بينما تأتي كميات أقل منه من مصادر غذائية مثل الأسماك الدهنية والأطعمة المدعمة والمكملات الغذائية.

"تمتد وظائف فيتامين د إلى ما هو أبعد من صحة الهيكل العظمي.بحث"أظهرت الأبحاث أن تناول كميات كبيرة من فيتامين د يلعب دورًا حاسمًا في صحة القلب والأوعية الدموية من خلال التأثير على توتر الأوعية الدموية والالتهابات ونظام رينين أنجيوتنسين ألدوستيرون (RAAS)، الذي ينظم ضغط الدم"،

العلاقة بين فيتامين د وضغط الدم

ويؤثر فيتامين د على نظام RAAS. ينظم هذا النظام ضغط الدم عن طريق موازنة مستويات السوائل والكهارل في الجسم. قد يؤدي نقص مستويات فيتامين د إلى تعطيل هذا النظام، مما قد يؤدي إلى تنظيم ضغط الدم بشكل غير طبيعي.

هل يمكن أن يؤدي نقص هذا الفيتامين إلى انخفاض ضغط الدم؟

نقص فيتامين د من غير المرجح أن يكون سببًا مباشرًا لانخفاض ضغط الدم المزمن لدى معظم الأفراد. بل قد يعمل كعامل مساهم في حالات معينة. وقد تؤثر مستويات فيتامين د المنخفضة على صحة الأوعية الدموية وتقلل من قوة الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى انخفاض مؤقت أو خفيف في ضغط الدم".

علاوة على ذلك، فإن الأعراض مثل الدوخة والتعب والإغماء، والتي غالبًا ما ترتبط بانخفاض ضغط الدم، يمكن أن تتداخل أيضًا مع علامات نقص فيتامين د. وقد يؤدي هذا التداخل إلى دفع الأفراد إلى طلب العناية الطبية، حيث يتم تحديد الحالات الأساسية، بما في ذلك نقص فيتامين د.

من هم المعرضون للخطر؟

يعد نقص فيتامين د منتشرًا في جميع أنحاء العالم، وخاصة بين الأفراد الذين يتعرضون لأشعة الشمس بشكل محدود، أو لديهم لون بشرة أغمق، أو يتبعون نظامًا غذائيًا يفتقر إلى الأطعمة الغنية بفيتامين د. تشمل الفئات الأكثر عرضة للخطر ما يلي:

الأفراد المسنين

النساء الحوامل والمرضعات

أولئك الذين يعيشون في المناطق ذات أشعة الشمس المحدودة

الأفراد الذين يعانون من أمراض مزمنة أو اضطرابات سوء الامتصاص

معالجة النقص

بالنسبة لأولئك الذين يعانون من نقص فيتامين د المؤكد، يمكن أن تساعدهم المكملات الغذائية وتعديلات نمط الحياة. ينصح الدكتور سريجاراني، "بأن اتباع نهج متوازن يتضمن التعرض الآمن لأشعة الشمس، والتغييرات الغذائية، وإذا لزم الأمر، المكملات الغذائية الطبية يمكن أن يعيد مستويات فيتامين د المثلى. وفي المقابل، قد يؤدي هذا إلى تحسين الصحة الوعائية بشكل عام وتخفيف الأعراض المرتبطة بانخفاض ضغط الدم".