كيف تتغلب على نقص فيتامين أ ومتى تحذر من سميته؟

كتبت إيناس البنا

فيتامين أ ضروري للحفاظ على صحة البصر، ودعم وظائف المناعة، وضمان نمو الخلايا وتكاثرها بشكل سليم، كما يساعد في الحفاظ على صحة الجلد والأغشية المخاطية ويلعب دورًا في نمو العظام.

وفقا لموقع هيلث سايد يمكن أن يؤدي نقص فيتامين أ إلى مشاكل خطيرة مثل العمى الليلي، وضعف المناعة، وزيادة قابلية الإصابة بالعدوى، ويمكن أن يؤدي النقص المزمن أيضًا إلى جفاف الجلد وخشونته، وفي الحالات الشديدة، يؤدي إلى فقدان البصر الدائم أو ضعف النمو عند الأطفال.

عندما يفتقر جسمك إلى هذا العنصر الغذائي الأساسي، فقد يؤدي ذلك إلى مشاكل صحية مختلفة مثل العمى الليلي وضعف المناعة ومشاكل الجلد، لحسن الحظ، فإن دمج الأطعمة المناسبة في نظامك الغذائي يمكن أن يحارب نقص فيتامين أ ويدعم الصحة العامة، فيما يلى بعض الأطعمة التي يمكن أن تنقذك من نقص فيتامين أ.

10 أطعمة لعلاج نقص فيتامين أ

يمكنك تعزيز مستويات فيتامين أ لديك من خلال تناول هذه الأطعمة العشرة الغنية بالعناصر الغذائية، بما في ذلك الجزر والبطاطا الحلوة والسبانخ، يساعد إدراج هذه الأطعمة في نظامك الغذائي في منع نقص فيتامين أ ودعم الصحة العامة.

1. الجزر

تشتهر الجزر بمحتواها العالي من فيتامين أ، وذلك بفضل البيتا كاروتين الغني بها، وهو مقدمة لفيتامين أ، توفر جزرة واحدة متوسطة الحجم أكثر من الكمية اليومية الموصى بها من فيتامين أ، يمكن أن يساعد تناول الجزر بانتظام في دعم صحة العين وتحسين مظهر البشرة.

2. البطاطا الحلوة

البطاطا الحلوة هي مصدر ممتاز آخر للبيتا كاروتين، تحتوي البطاطا الحلوة متوسطة الحجم على أكثر من 400% من القيمة اليومية لفيتامين أ، كما توفر البطاطا الحلوة الألياف الغذائية والفيتامينات الأخرى، مما يجعلها خيارًا صحيًا لنظام غذائي متوازن.

3. السبانخ

السبانخ غنية بالبيتا كاروتين، مما يجعلها من الخضراوات الورقية الرائعة لتعزيز مستويات فيتامين أ، يوفر كوب واحد من السبانخ المطبوخة حوالي 100% من الجرعة اليومية الموصى بها من فيتامين أ.

4. الكرنب

الكرنب هو غذاء غني بالعناصر الغذائية وغني بفيتامين أ، يوفر كوب من الكرنب المطبوخ حوالي 100% من القيمة اليومية، يمكن استخدام الكرنب في السلطات أو العصائر أو طهيه كطبق جانبي، كما أنه مصدر جيد لفيتاميني سي وك، اللذين يكملان فوائد فيتامين أ.

5. الفلفل الأحمر

الفلفل الأحمر ليس فقط نابضًا بالحياة ولذيذًا ولكنه أيضًا غني بالبيتا كاروتين، توفر حبة فلفل أحمر متوسطة الحجم حوالي 75% من الاحتياج اليومي لفيتامين أ، أضفها إلى السلطات أو الأطعمة المقلية أو كوجبة خفيفة مقرمشة لتعزيز تناولك لفيتامين أ .

6. القرع

القرع هو نبات لذيذ ومتعدد الاستخدامات وغني بالبيتا كاروتين، يوفر كوب واحد من القرع الجوزي المطبوخ أكثر من 400% من الجرعة اليومية الموصى بها من فيتامين أ.

7. المانجو

لا تعد المانجو من الفواكه الاستوائية اللذيذة فحسب، بل إنها أيضًا مصدر جيد لفيتامين أ، يوفر كوب واحد من شرائح المانجو حوالي 25% من القيمة اليومية، وهي مثالية كوجبة خفيفة منعشة، أو إضافتها إلى العصائر، أو استخدامها في سلطات الفاكهة، كما توفر المانجو فيتامين سي والألياف الغذائية.

8. البيض

البيض مصدر جيد لفيتامين أ، وخاصة في صفار البيض. يحتوي صفار بيضة واحدة كبيرة على حوالي 10% من الكمية الموصى بها يوميًا من فيتامين أ، أدخل البيض في نظامك الغذائي من خلال تحضيرات مختلفة، مثل البيض المخفوق أو المسلوق أو العجة.

9. الكبد

يعد الكبد، وخاصة كبد البقر، أحد أغنى مصادر فيتامين أ، يمكن أن توفر حصة صغيرة من الكبد عدة أضعاف الاحتياج اليومي، ورغم أنه مصدر قوي للفيتامين، إلا أنه يجب تناوله باعتدال بسبب محتواه العالي من الكوليسترول.

10. الأطعمة المدعمة

تحتوي العديد من الأطعمة على فيتامين أ، مثل بعض حبوب الإفطار ومنتجات الألبان وبدائل الحليب النباتية

