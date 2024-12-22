أخبار × 24 ساعة.. إجازة نصف العام تبدأ 16 يناير لصفوف النقل وتستمر حتى 6 فبراير

كتب سيد الخلفاوى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

رئيس هيئة الدواء: اعتماد منظمة الصحة العالمية للنضج الثالث يعزز مناخ الاستثمار الدوائى

الطقس غدا الأحد 22-12-2024 شبورة وصقيع واضطراب بالملاحة

‫وزراء الزراعة والتخطيط والري يفتتحون محطة مطورة للري بالطاقة الشمسية في سمالوط

‫وزير الرى: الاعتماد على الطاقة الشمسية أهم أدوات تحقيق الاستدامة الزراعية بمصر

الأرصاد: فرص سقوط الأمطار ضعيفة هذا الأسبوع وتنحصر على المناطق الساحلية

الصحة العالمية تنشر تفاصيل اعتماد المنظمة لمصر كدولة منتجة للقاحات والأدوية

جدول امتحانات الفرقة الرابعة لكلية الآداب جامعة القاهرة انتساب 2024/2025

وزارة الصحة توجه رسالة عاجلة للمواطنين فى أول أيام الشتاء حول الأنفلونزا

أذكار المساء.. كلمات أمر بها النبى أبا بكر الصديق اعرف صيغتها

دار الإفتاء تحدد موعد استطلاع هلال شهر رجب لعام 1446 هجريا

أسعار اشتراكات القطار الكهربائي 2025.. اعرف التفاصيل

وزارة الصحة تكشف أعراض متحور كورونا الجديد .. تفاصيل

قطار كل 4 دقائق ونصف.. المترو يستعد لـ مباراة الأهلى وشباب بلوزداد

اليوم هو أقصر نهار وأطول ليل في السنة.. اعرف كام ساعة

تحذير هام.. الأرصاد تكشف عن تغيرات مفاجأة فى حالة الطقس غدا الأحد 22-12-2024

التقديم فى خدمة الحجاج 2025.. اعرف التفاصيل

أسعار اشتراكات المترو 2025.. اعرف التفاصيل

زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب فانواتو بالمحيط الهادئ

وزارة الصحة تكشف البروتوكول العلاجى لمتحور كورونا الجديد

إجازة نصف العام.. تبدأ 16 يناير لصفوف النقل وتستمر حتى 6 فبراير 2025

منح فرصة للسيدات فى التقديم للإشراف على حج الجمعيات الأهلية.. فيديو

وزراء الزراعة والتخطيط والري يسلمون 700 منحة للمرأة الريفية بالمنيا

وزير الصحة يتفقد مستشفى إهناسيا التخصصي ويوجه بتوفير أماكن انتظار مناسبة للمرضى

‫وزير الرى: دعم النماذج الزراعية المميزة لترشيد استخدام المياه

وزيرة التنمية المحلية تعلن انطلاق الأسبوع الـ21 من الخطة التدريبية للمحليات

جدول امتحانات نظام الساعات المعتمدة لكافة أقسام كلية الاداب عين شمس

موعد بداية شهر رمضان 2025.. 69 يوما تفصلنا عن الشهر المعظم

سورة يس.. دواء للقلب وتخفيف للهم والغم