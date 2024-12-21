‫وزير الرى: دعم النماذج الزراعية المميزة لترشيد استخدام المياه

كتبت أسماء نصار

تفقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري محطة طرفا 3 بالمنيا، ونماذج للمدارس الحقلية والزراعات بمحطة 14 والمنفذة ضمن أنشطة مشروع "الاستثمارات الزراعية المستدامة" SAIL ، يرافقه كل من علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا .



قال سويلم إن أعمال تأهيل محطات الرفع تأتى في إطار سعى وزارة الموارد المائية والرى لتطوير البنية التحتية للرى في كافة أنحاء الجمهورية وخاصة بمناطق الإستصلاح الزراعى بما ينعكس على دعم المشروعات التنموية الزراعية وتحقيق استدامتها لصالح المزراعين والإقتصاد القومى ، مضيفاً أن أعمال التطوير الشاملة للمنظومة المائية بمناطق الاستصلاح بغرب سمالوط بالمنيا تهدف لحسم تحديات الري بالمنطقة وخدمة شباب الخريجين وصغار المنتفعين .

وأكد على أهمية دعم النماذج الزراعية المميزة التى تحقق ترشيد إستخدام المياه وتعظم العائد من وحدة المياه ، وتشجيع المزارعين على تطبيق هذه النماذج خاصة فى الأراضى الرملية.

ووضع الوزراء حجر الأساس لبناء مدرسة تعليم ثانوى ضمن أنشطة مشروع "الاستثمارات الزراعية المستدامة" SAIL حيث تم بناء 9 مدارس تعليم أساسى وثانوى بمناطق عمل المشروع ، كما شهد سيادتهم إفتتاح مبنى الجمعية التعاونية الزراعية بقرية النصرة بالمنيا.