أسعار اشتراكات المترو 2025.. اعرف التفاصيل

كتب سيد الخلفاوى

يلجأ الكثير إلى تجديد اشتراكات المترو ، مع قدوم العام الجديد 2025 ، خاصة أن اشتراكات المترو توفر الكثير من سعر التذكرة للجمهور، حيث تنقسم اشتراكات المترو حسب نوعية الجمهور "جمهور عادى - كبار السن فوق سن الـ 60 عام، طلبه، ومصابى وأسر الشهداء، وجاءت قيمة الاشتراكات كالتالى.



قيمة اشتراك المترو للجمهور العادى:



قيمة الاشتراك للجمهور العادى لمدة شهر:



منطقة واحدة – 310 جنيهات

منطقتين – 365 جنيها

ثلاث / أربع مناطق – 425 جنيها

خمس / 6 مناطق – 600 جنيه

الإشتراك الربع سنوي للجمهور العادى:



منطقة واحدة – 835 جنيه

منطقتين – 990 جنيه

ثلاث / أربع مناطق – 1250 جنيها

خمس / 6 مناطق – 1670 جنيها

قيمة الاشتراك السنوي للجمهور العادى :

خطين 4235 جنيها

ثلاث خطوط 5335 جنيه.



اشتراك كبار السن فوق سن الـ 60 عام:

اتاحة اشتراك مخفض لكبار السن بنسبة أكثر من 50 % .

قيمة اشتراك كبار السن فوق سن الـ 60 عام لمدة شهر:

منطقة واحدة – 220 جنيهًا

منطقتين – 290 جنيهًا

ثلاث / أربع مناطق – 415 جنيهًا

خمس / 6 مناطق – 470 جنيهًا



الإشتراك الربع سنوي لكبار السن فوق سن الـ 60 عام:

منطقة واحدة – 660 جنيهًا

منطقتين – 865 جنيهًا

ثلاث / أربع مناطق – 1125 جنيهًا

خمس / 6 مناطق – 1270 جنيهًا



اشتراك مصابى وأسر الشهداء:

الاشتراك الربع سنوي:

منطقة واحدة – 420 جنيها

منطقتين – 495 جنيها

ثلاث / أربع مناطق – 595 جنيها

خمس / 6 مناطق – 835 جنيها



أسعار تذاكر المترو:

حتى 9 محطات 8 جنيهات، وكبار السن 4 جنيهات.

من 10 إلى 16 محطة 10 جنيهات، وكبار السن 5 جنيهات.

من 17 إلى 23 محطة 15 جنيها، وكبار السن 8 جنيهات.

أكثر من 23 محطة بـ 20 جنيها، وكبار السن بـ 10 جنيهات.

سعر موحد للتذكرة 5 جنيهات لذوى الهمم.





