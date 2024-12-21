الطقس غدا الأحد 22-12-2024 شبورة وصقيع واضطراب بالملاحة

كتب محمود راغب

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود يوم غدا الأحد 22 ديسمبر 2024، طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة يصل إلى حد الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

وأشارت هيئة الأرصاد العامة، إلى أنه من المتوقع غدا أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء، مع وجود اضطراب فى الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح 40: 50 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5: 3.5 متر.

ومتوقع غدا تأثر البلاد بـ شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 22 درجة، والصغرى 08، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 12.