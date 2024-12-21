‫وزراء الزراعة والتخطيط والري يفتتحون محطة مطورة للري بالطاقة الشمسية في سمالوط

كتبت أسماء نصار

شهد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، واللواء عماد كدوانى محافظة المنيا، محطة 14 على خط طرفا بمنطقة غرب سمالوط بمحافظة المنيا والتى تم الإنتهاء من أعمال تطوير الرى بها بإستخدام الطاقة الشمسية.

وقال وزير الزراعة إن ذلك يأتى فى إطار جهود وزارة الزراعة لتحديث وتطوير الرى وتحويل نظام الرى بالغمر إلى رى حديث متطور بنظام التنقيط، بأراضى الإستصلاح الجديدة، بما يساهم فى زيادة إنتاجية المحاصيل وتوفير المياه، والذى يعد هدفا قوميا، لتقليل تكاليف الرى وتحقيق عدالة توزيع المياه، فضلا عن الاستغلال الأمثل لوحدتى الأرض والمياه،

وأكد فاروق اهتمام الدولة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسى بتنمية القرية المصرية والريف المصري، ورفع مستوى معيشة أبناءه، والحفاظ على الرقعة الزراعية، وتنميتها، لافتا إلى أن مشروع "سيل" يعد نموذجا لهذا الاهتمام، حيث يستهدف أكثر من 300 ألف مواطن على مستوى الريف المصري، يمثلون ما يزيد على 40 ألف أسرة، كما يقدم أيضا الدعم للمشروعات الإنتاجية الصغيرة ومتناهية الصغر وتنميتها.

وأوضح الوزير أن وزارتا الزراعة والري، ومن خلال مشروع سيل، تم الانتهاء من أعمال تطوير للرى لمساحة 1,248 فدان على خط طرفا بمنطقة غرب سمالوط بمصر الوسطى، من خلال طلمبات مياه تعمل بالطاقة الشمسية وإنشاء خزانات أرضية بأراضى المنتفعين والتى توفر المياه طوال الشهر وتتغلب على فترة المناوبات لمياه الرى كما يتم استخدام هذه الخزانات كأحواض لتربية الأسماك، كما تم أيضًا الإنتهاء من أعمال تطوير رى إضافية لمساحة 8,868 فدان بمناطق عمل المشروع.