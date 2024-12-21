الأرصاد: فرص سقوط الأمطار ضعيفة هذا الأسبوع وتنحصر على المناطق الساحلية

كتب محمد شعلان

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامى لهيئة الأرصاد الجوية، بداية فصل الشتاء رسميا اليوم، ومتوقع يستمر قرابة 3 أشهر، مشيرة إلى أن ذروة انخفاض درجات الحرارة تكون فى شهرى يناير وفبراير، وكلما تقدمنا أكثر فى فصل الشتاء سنشهد انخفاضا فى درجات الحرارة.

وأضافت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على قناة دى إم سي، أنه على مدار هذا الاسبوع هناك تلاشى لفرص سقوط الأمطار من المحافظات الداخلية وتنحصر الأمطار على المناطق الساحلية وأيضا الأمطار هذا الاسبوع ستكون خفيفة فى المحافظات الشمالية والمطلة على البحر المتوسط وغير مؤثرة على الأعمال فى مجملها.

وتابعت: "قيم درجات الحرارة مش هيكون فيها انخفاضات ملحوظة ولكن أقل من المعدل الطبيعى درجة أو اثنين خلال هذا الأسبوع والأجواء مائلة للبرودة ولكن خلال فترة الليل فى انخفاضات ملحوظة فى درجات الحرارة وفى محافظات مع نهاية الاسبوع ستصل درجة الحرارة فيها ل4 درجات مئوية".