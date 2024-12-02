اليوم السابع
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10 ضوابط لعقد امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية 2025

الإثنين، 02 ديسمبر 2024 02:25 ص
10 ضوابط لعقد امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية 2025 وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ضوابط عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلبة الشهادة الإعدادية 2025 كالتالى:

- تعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلبة الشهادة الإعدادية بداية من 18 يناير المقبل.

- تستمر امتحانات الشهادة الإعدادية حتى 23 يناير 2025 حسب جدول امتحان كل مديرية تعليمية.

- تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى كل مديرية تعليمية بأسئلة موحدة على مستوى كل محافظة.

- تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025، على مسئولية مديرى المديريات التعليمية.

- حذرت وزارة التربية والتعليم الطلاب والمعلمين بعدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجنة.

- تنظم خطوط سير سيارات توزيع أوراق الأسئلة بحيث يتم تسليم الأوراق لكل لجنة قبل موعد بدء الامتحانات بوقت مناسب.

- لا يتم فتح المظاريف إلا داخل اللجنة الفرعية في تمام الساعة التاسعة إلا خمس دقائق.

- عدم قيام معلم المادة بالملاحظة داخل اللجان الفرعية يوم انعقاد امتحان المادة التي يقوم بتدريسها، على أن يكون احتياطيا في هذا اليوم.

- استمرار إتاحة تسجيل استمارة التقديم، لامتحانات الشهادة الإعدادية 2025 على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.
- مجموع درجات امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلبة الشهادة الإعدادية 140رجة .


 







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