لطلاب الشهادة الإعدادية.. خطوات تسجيل استمارة التقديم لامتحانات 2025

يقدم اليوم السابع لطلاب الشهادة الإعدادية خطوات ملء وتسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2025، كالتالى:
- الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم.
- الدخول على الرابط التالى من هنـــــــــــــــا.
- فى حالة ما إذا كان الطالب قام بإنشاء البريد الإلكتروني الموحد يدخل على الرابط التالى لتسجيل الاستمارة من هنـــــــــــــــــــا.
- إذا لم يكن لديه الايميل الموحد يقوم من خلال الرابط التالي: من هنـــــــــــــــــا وذلك في إطار الاستعداد لتسجيل استمارة دخول امتحانات الشهادة الإعدادية.
- اختيار حساب الطالب الموجود باللون الأحمر.
- كتابة الرقم القومي للطالب والكود (مكتوب فى ايصال دفع المصروفات بالبريد ).
- الضغط على التحقق من البيانات و ظهور صفحة فيها اسم الطالب ومدرسته وتحتها هيطلب كتابة رقم التليفون أو البريد الإلكتروني (يكون مفعل وشغال لاستقبال عليه رسالة كود التفعيل و كتابة كلمة السر الجديدة ثم اختيار إرسال كود التفعيل عن طريق الإيميل أو رقم المحمول.
- يظهر مربع تكتب فيه كود التفعيل المرسل على الإيميل أو رقم المحمول.
تسجيل الاستمارة يكون بالدخول بالإيميل وكلمة السر وعدم تداول كلمة السر مع الآخرين.
- يقوم الطالب بارفاق صور شخصية عند تسجيل استمارة دخول الامتحانات.
- يمكن للطالب تسجيل استمارة التقديم للامتحانات فى المدرسة أو فى منزله.
- تسجيل استمارة التقديم لامتحانات الشهادة الإعدادية ضرورى لدخول الامتحانات فى نهاية الفصل الدراسي الأول.
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