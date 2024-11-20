لطلاب الشهادة الإعدادية.. خطوات تسجيل استمارة التقديم لامتحانات 2025

كتب محمود طه حسين

يقدم اليوم السابع لطلاب الشهادة الإعدادية خطوات ملء وتسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2025، كالتالى:

- الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم.

- الدخول على الرابط التالى من هنـــــــــــــــا.

- فى حالة ما إذا كان الطالب قام بإنشاء البريد الإلكتروني الموحد يدخل على الرابط التالى لتسجيل الاستمارة من هنـــــــــــــــــــا.

- إذا لم يكن لديه الايميل الموحد يقوم من خلال الرابط التالي: من هنـــــــــــــــــا وذلك في إطار الاستعداد لتسجيل استمارة دخول امتحانات الشهادة الإعدادية.

- اختيار حساب الطالب الموجود باللون الأحمر.

- كتابة الرقم القومي للطالب والكود (مكتوب فى ايصال دفع المصروفات بالبريد ).

- الضغط على التحقق من البيانات و ظهور صفحة فيها اسم الطالب ومدرسته وتحتها هيطلب كتابة رقم التليفون أو البريد الإلكتروني (يكون مفعل وشغال لاستقبال عليه رسالة كود التفعيل و كتابة كلمة السر الجديدة ثم اختيار إرسال كود التفعيل عن طريق الإيميل أو رقم المحمول.

- يظهر مربع تكتب فيه كود التفعيل المرسل على الإيميل أو رقم المحمول.

تسجيل الاستمارة يكون بالدخول بالإيميل وكلمة السر وعدم تداول كلمة السر مع الآخرين.

- يقوم الطالب بارفاق صور شخصية عند تسجيل استمارة دخول الامتحانات.

- يمكن للطالب تسجيل استمارة التقديم للامتحانات فى المدرسة أو فى منزله.

- تسجيل استمارة التقديم لامتحانات الشهادة الإعدادية ضرورى لدخول الامتحانات فى نهاية الفصل الدراسي الأول.