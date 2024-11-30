اليوم السابع
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وزارة التعليم توجه بإعداد أسئلة امتحان نصف العام للإعدادية فيما تم تدريسه

السبت، 30 نوفمبر 2024 10:00 ص
وزارة التعليم توجه بإعداد أسئلة امتحان نصف العام للإعدادية فيما تم تدريسه طلاب الشهادة الإعدادية - أرشيفية
كتب محمود طه حسين - محمد جاد

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وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على بأن  تغطي أسئلة الامتحان الأجزاء التي تم تدريسها فعليا خلال الفصل الدراسي الأول، لطلبة الشهادة الإعدادية والابتعاد تماما عن الأسئلة والموضوعات ذات الصبغة السياسية أو القضايا الحزبية والخلافية.

تسجيل استمارة التقديم لامتحانات الشهادة الإعدادية متاح عبر الرابط التالى https://moe-register.emis.gov.eg

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات مهمة للمديريات التعليمية، بشأن استمارة الشهادة الإعدادية 2024/2025، حيث وجهت بالتنبيه علي المدارس الإعدادية بتسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم للامتحان للعام الدراسي 2024/2025 من خلال الرابط الإلكترونى ، وذلك باستخدام البريد الإلكتروني الموحد للطلاب والذي يمكنهم الحصول عليه وتفعيله من خلال منصة ( الحساب المدرسي الموحد للمعلم الطالب ) ( office 365.emis.gov.eg).

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه تقوم المدارس بالتأكد من صحة البيانات المسجلة لهم على قاعدة البيانات ، وفي حالة وجود أي أخطاء تقوم المدرسة بإجراء التعديلات اللازمة فوراً على قاعدة البيانات من خلال الاستمارة الإلكترونية للطالب والتأكيد علي أن تكون الصورة الشخصية للطالب التي يتم رفعها بالاستمارة مطابقة للمواصفات المقررة، علما بأنه سيتم غلق التعديل على الصورة فور القيام بحفظ استمارة التقدم.







استمارة الاعدادية

الحساب الموحد

رابط استمارة الشهادة الاعدادية 2024

عمل استمارة الاعدادية

وزارة التربية والتعليم استمارة الاعدادية

الحساب المدرسي الموحد

استمارة الشهادة الاعدادية

تسجيل استمارة الاعدادية

تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية

وزارة التربية والتعليم

استمارة الاعدادية 2024

استمارة الصف الثالث الاعدادي

بيانات التلميذ



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