امتحانات الشهادة الإعدادية 2025.. 6 معلومات مهمة عن مواعيد انطلاقها

كتب محمود طه حسين

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مواعيد انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية 2025، نقدم فى التقرير التالى تفاصيل مواعيد بدء الاختبارات ونهايتها بالعام الدراسي الحالى.

- تنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية 2025، يوم 18 يناير المقبل.



- تستمر امتحانات الشهادة الإعدادية حتى يوم 23 يناير 2025.

- يتم تقييم الطلاب فى الصف الثالث الاعدادي وفق نظام الفصلين الدراسيين بامتحان نهاية الفصل الدراسي الأول واختبار نهاية العام الدراسى الجارى.

- تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية بامتحانات موحدة على مستوى كل مديرية تعليمية ويتم تقييم قرابة مليون و100 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.

- تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية على مسئولية مديرى المديريات التعليمية والإدارات ويتطلب منهم عقد اختبارات آمنة دون غش.

- تسجيل استمارة التقديم لامتحانات الشهادة الإعدادية متاح عبر الرابط التالى https://moe-register.emis.gov.eg



أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات مهمة للمديريات التعليمية، بشأن استمارة الشهادة الإعدادية 2024/2025، حيث وجهت بالتنبيه علي المدارس الإعدادية بتسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم للامتحان للعام الدراسي 2024/2025 من خلال الرابط الإلكترونى، وذلك باستخدام البريد الإلكتروني الموحد للطلاب والذي يمكنهم الحصول عليه وتفعيله من خلال منصة ( الحساب المدرسي الموحد للمعلم الطالب ) ( office 365.emis.gov.eg).

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه تقوم المدارس بالتأكد من صحة البيانات المسجلة لهم على قاعدة البيانات ، وفي حالة وجود أي أخطاء تقوم المدرسة بإجراء التعديلات اللازمة فوراً على قاعدة البيانات من خلال الاستمارة الإلكترونية للطالب والتأكيد علي أن تكون الصورة الشخصية للطالب التي يتم رفعها بالاستمارة مطابقة للمواصفات المقررة، علما بأنه سيتم غلق التعديل على الصورة فور القيام بحفظ استمارة التقدم .



