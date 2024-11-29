وزارة التعليم: 23 يناير آخر يوم بالفصل الدراسى الأول و25 بدء إجازة نصف العام

كتب محمود طه حسين

23 يناير المقبل هو آخر يوم بالفصل الدراسى الأول حيث تعقد الاختبارات بداية من 11 حتى 23 يناير 2025، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسى 2025 يوم 25 يناير المقبل وتستمر لمدة أسبوعين حتى 6 فبراير القادم.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن تنظيم مواعيد عقد الامتحانات المحلية للفصل الدراسى الأول بالمدارس الرسمية والرسمية للغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة (عربي/ لغات)، وإلحاقا للخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسى 2024/ 2025.

ووجهت الوزارة بأن يتعين على كافة المديريات والإدارات التعليمية والمدارس الالتزام بما يلي:

ـ تبدأ امتحانات النقل للصفين الأول والثانى الثانوى العام يوم 11 يناير 2025، وتنتهى 16 من نفس الشهر، على أن تعقد امتحانات الصف الثانى الثانوى العام بالفترة الأولى، وامتحانات الصف الأول الثانوى العام بالفترة الثانية ويخصص نصف ساعة بين الفترتين فاصل زمنى للطلاب.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه تعقد امتحانات النقل للصفين الأول والثانى الإعدادى وكذلك امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية للصفوف من الثالث الابتدائى إلى الصف السادس الابتدائى فى الفترة من 11/ 1 حتى 16 يناير 2025.