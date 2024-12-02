كتب – حسام الشقويرى

يتخذ العديد من الآباء موقف الإنكار أو يشعرون بأن الآخرين يعاملون أطفالهم بقسوة إذا حدثهم الآخرين عن تنمر أطفالهم، ويتطلب الأمر من الوالد الشجاع والمتفتح أن يدرك أن طفله يعاني من مشكلة وأنه يحتاج إلى المساعدة، وقد يعتقد الآباء أنه لا توجد مشكل - وأن الأمر مجرد مزاح بسيط، أو أن من الطبيعي أن يتشاجر الأطفال مع بعضهم البعض، ولكن يجب ان تتعامل مع كل اتهامات التنمر بجدية، فما قد يبدو طبيعيًا بالنسبة لك قد يؤذي الآخرين كثيرًا، وفقا لما نشره موقع stopoutbullying.

لو فى بيتك طفل متنمر.. إزاى تتعامل معاه

تعامل مع الأمر بجدية

لا تتعامل مع التنمر باعتباره مرحلة يمر بها طفلك فهناك آثار طويلة الأمد على الطفل العدواني، وأحيانًا تكون أكثر من الطفل الآخر الذي يتعرض للأذى. فالمتنمرون الذين يكبرون وهم يمارسون نفس السلوك قد يواجهون العديد من المشاكل الخطيرة في وقت لاحق من حياتهم.

وهذا لا يعني أن الطفل الذي يتعرض للتنمر لن يعاني من آثار طويلة الأمد، ولكن من خلال مساعدة الأقران والمدرسة والوالدين، فضلاً عن العلاج المحتمل، يمكن للضحية أن يتبنى نظرة أكثر إيجابية لتجربته المؤلمة وأن يمضي قدمًا، ولا يسمح للتجربة بتحديد هويته.

التواصل والحديث مع الطفل المتنمر

تحدث إلى طفلك لمعرفة سبب تنمره، غالبًا ما يتنمر الأطفال عندما يشعرون بالحزن أو الغضب أو الوحدة أو عدم الأمان، وفي كثير من الأحيان قد تؤدي التغييرات الكبرى في المنزل أو المدرسة إلى هذه المشاعر.

تحدث مع طفلك عن شعوره عندما يتعرض للتنمر

اسأل أحد المعلمين أو مستشار المدرسة إذا كان طفلك يواجه أي مشاكل في المدرسة، مثل إذا كان طفلك يعاني من مشكلة في مادة معينة أو يجد صعوبة في تكوين صداقات. اطلب منهم النصيحة حول كيفية تعاملك أنت وطفلك مع المشكلة.

اسأل نفسك عما إذا كان أحد في المنزل يتنمر على طفلك

في كثير من الأحيان، يتعرض الأطفال الذين يتنمرون على أطفالهم لسوء المعاملة من قبل أحد الوالدين أو أحد أفراد الأسرة أو شخص بالغ آخر.

اجلس مع طفلك وتحدث معه

أخبره أن المدرسة أو أولياء الأمور الآخرين أبلغوا عن سلوكه العدواني، وأنك تحبه مهما حدث، وأن سلوكه يجب أن يتغير، وأنك تدعم عقوبة المدرسة ولن تتسامح مع هذا السلوك.

اشرح لهم أن التنمر بأي شكل من الأشكال يسبب الألم للآخرين. وأخبرهم أن الشتائم، والمضايقات، والضرب، والدفع، وبدء أو نشر الشائعات، والتنمر الإلكتروني، وكل أشكال التنمر الأخرى هي سلوكيات خاطئة وغير مقبولة.

تعديل سلوك الطفل المتنمر

أخبر طفلك أنك ستساعده على تغيير سلوكه وتصحيح الموقف. اسأله كيف يعتقد أن التنمر يمكن أن يتوقف.

واعتمادًا على عمر الطفل، قد لا يكون لديه أي فكرة أفضل. يحتاج الأطفال الصغار، على وجه الخصوص، إلى أن يُقال لهم إن إيذاء طفل آخر أمر غير مقبول.

وبعد مناقشة هذا الأمر مع طفلك بشكل شامل، اجتمع مع معلمه. استمع إلى وجهة نظر المعلم دون إصدار أحكام.

أخبر المعلم أنك على استعداد للتعاون مع المدرسة للمساعدة في منع طفلك من ممارسة التنمر. وقد تكون هناك حاجة إلى استشارة إضافية لطفلك. سيساعده ذلك على تعلم التصرف بشكل مختلف وقبول المسؤولية عن أفعاله وتعليمه كيفية تطوير الشعور بالذنب، وكذلك تعلم كيفية تكوين علاقات متماسكة.

ومن خلال تعديل السلوك والعلاج السلوكي المعرفي وأي ظروف أخرى قد تؤثر على سلوك الطفل، حينها فقط يمكن للمرء أن يعمل على تربية طفل أكثر لطفًا وتعاطفًا.

ومن الضروري تعليم طفلك: