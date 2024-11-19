اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 19 نوفمبر 2024 10:38 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية صحة وطب

الأعراض المبكرة للإصابة بسرطان المعدة بعد وفاة أيمن العلي ملك جمال الأردن

الثلاثاء، 19 نوفمبر 2024 03:00 م
الأعراض المبكرة للإصابة بسرطان المعدة بعد وفاة أيمن العلي ملك جمال الأردن ايمن العلي
كتبت فاطمة ياسر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أثارت وفاة أيمن العلى الملقب بـ"ملك جمال الأردن" حالة من الجدل والحزن والتساؤلات حول سبب وفاته، التي جاءت بعد معاناة طويلة مع سرطان المعدة،  وخلال هذا التقرير سنتعرف على الأعراض المبكرة لمرض السرطان المعدة، وطرق الحماية.

سرطان المعدة بعد وفاة أيمن العلي 

أكد التقرير المنشور عبر موقع "healthline" الطب، ان سرطان المعدة يعد من أنواع السرطانات الأقل شيوعا، ولكنها الأكثير خطورة في حالة عدم الاكتشاف المبكر.

الأعراض المبكرة لاكتشاف سرطان المعدة بعد وفاة أيمن العلي

وقدم التقرير، أبرز الأعراض المبكرة الخاصة بسرطان المعدة، والتي تساهم بشكل كبير في مساعدة الشخص في الإكتشاف المبكر، ومنها:
- فقدان الوزن غير المبرر.

- ألم في البطن أو ألم غامض فوق السرة مباشرة.

- عسر الهضم.

- حرقة من المعدة.

- القيء.

- الضعف أو التعب.

- دم في القيء أو البراز.

- الشعور بالامتلاء بعد تناول الوجبات الصغيرة.

وحث التقرير علي ضرورة الفحص للتأكد من أن هذه الأعراض بالفعل تعني الإصابة بسرطان المعدة أم لا، وذلك يتم عن طريق إجراء بعض الفحصوات الطبية المختلفة، كمنظار المعدة، وتحليل فحص الدم أي صورة الدم.

عوامل تزيد  من فرص الإصابة بسرطان المعدة 

هناك عوامل خطر تؤثر على احتمالية إصابتك بسرطان المعدة، ومنها:
- إذا كان عمرك يزيد عن 50 عامًا .
-إذا كنت تعاني من بعض الأمراض  مثل ارتداد الحمض أو التهاب المعدة أو فقر الدم.
-في حالة وجود  تاريخ عائلى من المرض.

نصائح للوقاية من سرطان المعدة 

قدم التقرير بعض النصائح المهمة التي تساهم بشكل كبير في الوقاية من سرطان المعدة، ومنها:
-الإقلاع عن التدخين
-فقدان الوزن
-تقليل استهلاك الملح.
-تناول طعام صحي ومفيد.
-تجنب الأطعمة المقلية.







ايمن العلي

من هو ايمن العلي

ايمن العلي ملك جمال الاردن

ملك جمال الأردن ايمن العلي

وفاة ايمن العلي

جنازة ايمن العلي

وفاة ملك حمال الاردن

مرض السرطان

اخبار ملك جمال الاردن

اخبار ايمن العلي

أيمن العلي ملك جمال الاردن

أيمن العلي

ملك جمال الاردن

ايمن العلى

أيمن العلي ملك جمال الأردن




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة