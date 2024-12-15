أخبار مصر.. افتتاح معرض نبيو للذهب والمجوهرات 2024 بمشاركة 31 عارضا دوليا

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها افتتح وزير التموين النسخة الجديدة من معرض نبيو للذهب والمجوهرات 2024.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

افتتاح معرض نبيو للذهب والمجوهرات 2024 بمشاركة 31 عارضا دوليا

افتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية النسخة الجديدة من معرض نبيو للذهب والمجوهرات 2024، حيث يقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ويُعد أكبر حدث سنوى فى صناعة الذهب والمجوهرات بمصر، ويعكس تميز وريادة مصر فى هذا المجال على المستوى الإقليمى والدولى ويستمر حتى يوم 17 ديسمبر 2024، بمركز مصر للمعارض الدولية، ويشهد المعرض مشاركة 80 عارضًا من بينهم 49 علامة تجارية مصرية و31 عارضًا دوليًا، بالإضافة إلى جناحين مخصصين لكل من تركيا وإيطاليا للمرة الأولى، مما يعزز البعد الدولى للمعرض.

مصر تسير بخطى ثابتة لتحقيق تنمية عمرانية وتوفير سكن للمواطنين.. إنفوجراف

تواصل الدولة المصرية جهودها الدؤوبة للتوسع في طرح المشروعات السكنية التي تلبي احتياجات مختلف فئات وشرائح المجتمع، وذلك ضمن رؤية شاملة لإرساء العدالة الاجتماعية وخلق بيئة متكاملة المرافق والخدمات تتيح للمواطنين السكن الملائم والعيش الكريم، مع العمل على تيسير إجراءات التقديم على المواطنين، وفي الوقت ذاته تعمل الدولة أيضًا على تفعيل الشراكات مع القطاع الخاص وتعزيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية، مع وضع برامج تمويلية مرنة لدعم المستفيدين، بما يضمن تحقيق أهداف الخطط الاستراتيجية المتعلقة بالتنمية العمرانية المستدامة، وهو الأمر الذي وجد صداه لدى المؤسسات الدولية التي أشادت بجهود مصر في هذا الملف.

وزير العمل يُقرر زيادة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة من 500 إلى 1000 جنيه قرر وزير العمل محمد جبران ،اليوم الأحد ،رفع قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة ،المُسجلة في قاعدة بيانات "الوزارة"، من 500 إلى 1000 جنيه للعامل غير المنتظم، وذلك إبتداءً من منحة عيد الميلاد المجيد الموافق 7 يناير 2025، ومن المتوقع أن تكون التكلفة الاجمالية لصرف الـ6 منح الدورية، تقريبًا مليار و500 مليون جنيه، سنويًا. وزارة التعليم توجه بصرف مقابل الحصة للعاملين بالمرحلة الثانوية أكدت وزارة التربية والتعليم، أنه لا مانع نحو صرف المقابل النقدي للمستعان بهم بالحصة لمعلمي المرحلة الثانوية الصفين الأول والثاني الثانوي بالمديريات التعليمية، حرصا على استقرار العملية التعليمية، وسدًا للعجز بالمعلمين. مجلس النواب يواصل مناقشة قانونى الضمان الاجتماعى والإجراءات الجنائية بدء مجلس النواب جلساته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث يناقش خلال جلسته تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 533 لسنة 2023، بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ومكتب أبو ظبي للصادرات ADEX لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية.

الانتهاكات مستمرة.. الاحتلال يقصف مدرسة الماجدة المكتظة بالنازحين بمدينة غزة

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا بعنوان "الانتهاكات مستمرة.. الاحتلال يقصف مدرسة الماجدة المكتظة بالنازحين بمدينة غزة".

الزمالك يتفق مع جروس على تدريب الفريق.. ومفاوضات حول مدة العقد

كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك أن هناك مفاوضات متقدمة مع السويسري كريستيان جروس لتدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفا للبرتغالى جوميز الذى رحل لتدريب الفتح السعودى.

سعر الذهب فى مصر اليوم الأحد 15-12-2024.. عيار 21 يسجل 3810 جنيهات

ننشر آخر تطورات سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 15-12-2024 لعيار21 في التعاملات الصباحية، بعد أن خسر الذهب قمته التاريخية المحققة هذا الشهر، وذلك في تعاملات أمس. عيار 24 يسجل 4354 جنيها. عيار 21 يسجل 3810 جنيهات. عيار 18 يسجل 3265 جنيها. الجنيه الذهب 30480 جنيها.

حالة الطقس.. برودة ورياح وأمطار متفاوتة الشدة بدءا من الثلاثاء 17-12-2024