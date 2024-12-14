اليوم السابع
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وزير العمل: صرف 825 ألف جنيه تعويضات لعمالة غير منتظمة فى 4 محافظات

السبت، 14 ديسمبر 2024 12:38 م
وزير العمل: صرف 825 ألف جنيه تعويضات لعمالة غير منتظمة فى 4 محافظات محمد جبران وزير العمل
كتبت آية دعبس

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أعلن محمد جبران وزير العمل، اليوم السبت، عن الموافقة على صرف مبلغ 825 ألف جنيه تعويضات لأسر 3 من العمالة غير منتظمة توفوا أثناء العمل، في 3 محافظات هي: الغربية ، وبني سويف، والجيزة ، وذلك بواقع 200 ألف جنيه لكل متوفى، من بند المنحة المستحدثة في الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة بالوزارة، وكذلك صرف 25 ألف جنيه لعدد 5 من العمالة غير المنتظمة في محافظة المنيا ، للمساهمة في رعاية صحية لهم ، بواقع 5000 جنيه لكل واحد.

وقال الوزير إن الوزارة تعمل خلال هذه الفترة على التوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة ، والمشاركة في التأمين الصحي لهم ، واستخراج شهادات مزاولة حرفة وقياس مهارة لهم في إطار خطة الاستمرار في تقديم الدعم والرعاية لهم لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.







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وزارة العمل

العمالة غير المنتظمة

تعويضات العمالة غير المنتظمة

شهادات مزاولة الحرف



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