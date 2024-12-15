فرص عمل بالسعودية.. وزارة العمل تعلن عن وظائف بمرتبات تصل لـ9000 ريال شهريا

كتبت آية دعبس

تواصل وزارة العمل تلقى طلبات التقدم لـ وظائف جديدة في المملكة العربية السعودية برواتب تصل إلى 9000 ريال سعودي، وذلك ضمن خطط الوزارة لدعم العمالة المصرية وتأمين فرص عمل مجزية تسهم في تحسين مستوى المعيشة وتطوير المهارات المهنية.

وأشارت وزارة العمل، إلى توافر 25 وظيفة على مهنتي "مدير مطعم " و"شيف سوشي"، بشركة لتطوير الموارد الإدارية بالسعودية.

أما عن تفاصيل فرص العمل المتوفر، فهى:

1- عدد 15 مدير مطعم:

- الرواتب: تتراوح ما بين 6500 إلى 9000 ريال شهريا.

- السن من 28-36 سنة .

- خبرة لا تقل عن 7 سنوات.

- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وقراءة وكتابة.

- مؤهل عالى يفضل سياحة وفنادق

- توافر مهارات التواصل - إدارة الفريق - إدارة الوقت المرونة - إعداد الميزانيات ومراقبة التكاليف الإشراف على العمليات اليومية - إدارة المخزن - تطبيق معايير سلامة الأغذية.

2- عدد 10 شيف سوشى:

- الرواتب: تتراوح ما بين 2500 إلى 3000 ريال.

- السن من 25-32 سنة .

- خبرة لا تقل عن 4 سنوات في العمل كشيف سوشي.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- مؤهل متوسط أو عالي.

وأوضحت وزارة العمل، أن المقبولين في تلك الوظائف سيحصلون على عدة مزايا، من بينها: توفير سكن، تأمين طبي، وتذاكر الطيران.

وأشارت إلى أنه على الراغبين في التقدم لتلك الـ وظائف، من خلال التوجه إلى مقر الإدارة العامة للتشغيل بمقر وزارة العمل القديم العنوان : 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر – القاهرة، على أن يتم تقديم: سيرة ذاتية باللغة الإنجليزية- صورة جواز سفر ساري - وصورة المؤهل الدراسي - وصورة شخصية - وفيديو مسجل بالصوت والصورة مدته 30 ثانية موثق على فلاشة يتضمن الإسم والسن والوظيفة الحالية والمؤهل الدراسي.