وزارة التعليم تحدد إجراءات التأمين على التابلت والأوراق المطلوبة لاستلامه

كتب محمود طه حسين

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الإجراءات المتبعة بشأن التأمين على التابلت المدرسي لطلاب المرحلة الثانوية كالتالى:

1- المستندات المطلوبة فى حالات فقد التابلت المدرسي:

- أصل إثبات قيد معتمد من المدرسة المقيد بها الطالب وصورة شهادة ميلاد للطالب وصورة البطاقة الرقم القومى لولى الأمر وصورة معتمدة ومختومة من المدرسة لإقرار استلام التابلت وصورة معتمدة المحضر الشرطة من قسم الشرطة والنيابة وصورة إيصال تأمين التابلت لجميع الاعوام الدراسية وصورة إيصال المصروفات الدراسية للعام الدراسي الحالي والرسوم الإدارية ويتم دفعها بالفيزا



2- خطوات استلام تابلت مدرسي جديد في حالات الفقد أو الاستبدال: التوجة إلى مقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة وتسليم مستندات استعاضة الجهاز اللوحي ) التابلت المدرسي وعقب سداد قيمة التغطية التأمينية والرسوم الإدارية حسب نوعية الجهاز يتم تسليم ولى الأمر خطاب موجه لمديرية التربية والتعليم التابع لها لتسليمه (تابلت مدرسي) بديل استعاضة عن الجهاز المفقود أو المستبدل

3- المستندات المطلوبة لحالات إصلاح التابلت المدرسي:

أصل إثبات قيد معتمد من المدرسة المقيد بها الطالب وصورة بطاقة الرقم القومى للطالب أو شهادة الميلاد وصورة لبطاقة الرقم القومى لولى الأمر وصورة معتمدة ومختومة من المدرسة لإقرار استلام التابلت وأصل تقرير شركة الصيانة معتمدة ومختومة من الشركة و أصل فاتورة الاصلاح معتمدة ومختومة من الشركة وصور إيصالات التأمين على التابلت لكل سنة دراسية وصورة إيصال سداد المصروفات الدراسية للعام الحالي.

4- المستندات المطلوبة لحالات استبدال التابلت المدرسي: أصل إثبات قيد معتمد من المدرسة المقيد بها الطالب وصورة بطاقة الرقم القومى للطالب أو شهادة الميلاد وصورة لبطاقة الرقم القومى لولى الأمر وصورة معتمدة ومختومة من المدرسة لإقرار استلام التابلت وأصل تقرير شركة الصيانة يفيد بأن تكلفة الاصلاح غير اقتصادية وصور إيصالات التأمين على التابلت لكل سنة دراسية وصورة إيصال المصروفات الدراسية للعام الدراسي الحالي

والرسوم الادارية ويتم دفعها بالفيزا ويتم تسليم جهاز التابلت بجميع محتوياته.



الاجراءات المتبعة بشأن تأمين التابلت



المستندات المطلوبة في حال تعطل التابلت



المستندات المطلوبة في حالة فقدان التابلت



المستندات المطلوبة لاستبدال التابلت