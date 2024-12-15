طقس اليوم الأحد 15-12-2024 بارد ليلا على أغلب الأنحاء شديد البرودة فى الصعيد

كتبت - مرام محمد

كشفت خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس نهارًا وليلًا والظواهر الجوية ودرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024، وذلك على النحو التالي:





حالة الطقس نهارًا:



- طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء، مائل للدفء على جنوب الصعيد.





حالة الطقس ليلًا:



- طقس بارد على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.





الظواهر الجوية:



- نشاط رياح على جنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.





درجات الحرارة العظمى والصغرى:



- القاهرة الكبرى: العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة.

- الوجه البحري: العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة.

- السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 21 درجة والصغرى 08 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة.