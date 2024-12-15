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طقس اليوم الأحد 15-12-2024 بارد ليلا على أغلب الأنحاء شديد البرودة فى الصعيد

الأحد، 15 ديسمبر 2024 10:08 ص
طقس اليوم الأحد 15-12-2024 بارد ليلا على أغلب الأنحاء شديد البرودة فى الصعيد حالة الطقس - أرشيفية
كتبت - مرام محمد

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كشفت خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس نهارًا وليلًا والظواهر الجوية ودرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024، وذلك على النحو التالي:


حالة الطقس نهارًا:


- طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء، مائل للدفء على جنوب الصعيد.


حالة الطقس ليلًا:


- طقس بارد على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.


الظواهر الجوية:


- نشاط رياح على جنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.


درجات الحرارة العظمى والصغرى:


-  القاهرة الكبرى: العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة.

-  الوجه البحري: العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة.

-  السواحل الشمالية الغربية: العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة.

-  السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة.

-  جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة.

-  شمال الصعيد: العظمى 21 درجة والصغرى 08 درجات.

-  جنوب الصعيد: العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة.







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