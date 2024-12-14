صحتك بالدنيا.. إزالة ورم سرطانى من كلية مريض أول عملية جراحية ناجحة بواسطة الروبوت فى الهند.. 5 أشياء افعلها قبل تناول وجبتك لمنع الإفراط فى الطعام.. حماية طفلك من تفشى مرض الحصبة.. الأسئلة الشائعة

كتب – حسام الشقويرى

قدم "اليوم السابع" على مدار الساعات القليلة الماضية عددًا من الموضوعات الخدمية التي تقدم نصائح طبية تهم كل أفراد الأسرة، وتعرض طرق الوقاية من الأمراض ونصائح للتعامل مع الحالات المرضية والحفاظ على صحة الأطفال والكبار، منها:

نجاح أول عملية جراحية بالروبوت في الهند.. إزالة ورم سرطاني من كلية مريض

5 أشياء افعلها قبل تناول وجبتك لمنع الإفراط في الطعام

كيف يؤثر الصداع النصفي المزمن على حياتك اليومية؟.. اعرف طرق الوقاية

حماية طفلك من تفشي مرض الحصبة.. الأسئلة الشائعة

ما العمى القرنى؟ اعرف الأعراض وعوامل الخطر وطرق العلاج

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