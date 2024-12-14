اليوم السابع
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السبت، 14 ديسمبر 2024 07:40 ص
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مرضى السكرى أكثر عُرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم.. اعرف إزاى تحمى نفسك

السبت، 14 ديسمبر 2024 07:00 ص
مرضى السكرى أكثر عُرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم.. اعرف إزاى تحمى نفسك اليوم العالمي للسكري
كتبت فاطمة ياسر

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هناك علاقة بين مرض السكر وارتفاع ضغط الدم، فوفقا لموقع hopkinsmedicine، فإن احتمالية إصابة الشخص المصاب بالسكرى  بارتفاع ضغط الدم أعلى بمرتين من الشخص غير المصاب بالسكري، وإذا تُرِك ارتفاع ضغط الدم دون علاج، فقد يؤدي إلى أمراض القلب والسكتة الدماغية، كما أن الشخص المصاب بالسكري وارتفاع ضغط الدم يكون أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب أربع مرات من الشخص غير المصاب بأي من الحالتين، ويعاني حوالي ثلثي البالغين المصابين بالسكري من ضغط دم أعلى، ويستخدمون أدوية موصوفة لعلاج ارتفاع ضغط الدم.

ما العلاقة بين مرض السكرى وارتفاع ضغط الدم؟

عدم السيطرة على مستويات سكر الدم وارتفاعه بشكل ملحوظ يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، وهذا الأمر يتسبب في حدوث ضرر للأوعية الدموية، وفقدان مرونتها، وزيادة لزوجة الدم، وتراكم الدهون في الأوعية الدموية، كما أن ارتفاع سكر الدم يزيد من إصابة الجسم بالإلتهابات، وهذا يؤثر على الأوعية الدموية، ويرفع ضغط الدم.

هل يمكن السيطرة على ارتفاع ضغط الدم الناتج عن مرض السكر؟

مع العلاج والرعاية، يمكن السيطرة على كل من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم، وذلك يتم عن طريق أخذ العلاجات الموصوفة من قبل الطبيب، وأيضا المتابعة الدورية للتحاليل، بالإضافة إلى إتباع أسلوب حياة صحي، وممارسة الرياضة، والسيطرة على نسبة السكر في الدم والحد من تعرضه للارتفاع تعد من أهم النصائح المهمة لتقليل فرص ارتفاع ضغط الدم.







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