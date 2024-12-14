حماية طفلك من تفشي مرض الحصبة.. الأسئلة الشائعة

كتب حسام الشقويري

الحصبة مرض معدٍ للغاية، وينتهي الأمر بطفل واحد من كل ثلاثة أطفال تحت سن الخامسة يصابون بالحصبة فى المستشفى، وفقا لما نشره موقع healthychildren

وفيما يلي بعض الإجابات من الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال.

متى يمكن لطفلي الحصول على لقاح الحصبة؟

العمر الموصى به للجرعة الأولى من لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR) من 12 إلى 15 شهرًا. إذا كنت تعيش في مجتمع يعاني من تفشي المرض، أو إذا كنت تسافر دوليًا، فقد يتم تطعيم طفلك في وقت مبكر يصل إلى 6 أشهر من عمره. تحدث مع طبيب الأطفال الخاص بك إذا كان هذا ينطبق عليك. (راجع نصائح السفر الدولي للعائلات التي لديها أطفال صغار أدناه.)

هل ينبغي للأطفال الذين لم يتلقوا لقاح الحصبة الذهاب إللمدرسة أو دور الحضانة أثناء تفشي المرض؟

يجب على الأطفال الذين يحصلون على جرعة واحدة من لقاح MMR قبل عيد ميلادهم الأول أن يحصلوا على جرعتين إضافيتين (جرعة واحدة فى عمر 12 إلى 15 شهرًا، وجرعة أخرى بعد 28 يومًا على الأقل).

طفلي صغير جدًا بحيث لا يمكنه تلقي اللقاح، هل هناك أي شيء يمكنني فعله لحمايته؟

إذا لم يكن هناك انتشار للحصبة في مجتمعك، بفضل اللقاحات، فإن خطر إصابة طفلك يكون منخفضًا، نظافة اليدين الجيدة هي دائمًا فكرة جيدة، لذا تمامًا كما تفعل لمنع الجراثيم في أي وقت، اغسل يديك بالماء والصابون وافركهما لمدة 20 ثانية على الأقل أو استخدم معقم اليدين الذي يحتوي على الكحول. وذكّر الآخرين في منزلك أو أي شخص بالقرب من طفلك بالقيام بنفس الشيء.

يمكن أن يعيش فيروس الحصبة لمدة ساعتين على السطح أو معلقًا في الهواء.

أشياء أخرى يمكن أن تساعد على حماية طفلك حال انتشار مرض الحصبة؛

قم بتحديد تعرض طفلك للحشود والأطفال الآخرين وأي شخص مصاب بنزلة البرد،

الحد من التعرض للعدوى المحتملة، قم بتطهير الأشياء والأسطح في منزلك بانتظام،

أرضعي طفلك بحليب الثدي، فهو يحتوي على أجسام مضادة فريدة من نوعها تعمل على الوقاية من العدوى ومكافحتها.

ما هي احتمالات إصابة طفلي بالحصبة؟

يعتمد ذلك على ما إذا كان مرض الحصبة منتشرًا ومستوى مناعة المجتمع ضد الحصبة، فالأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالمرض الشديد هم: الأشخاص غير الملقحين، وخاصة الأطفال دون سن 5 سنوات؛ والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة؛ وأي شخص حامل أو يعاني من سوء التغذية الشديد.

ما علامات وأعراض الحصبة عند الأطفال؟

تبدأ الحصبة عادة مثل نزلات البرد الشديدة مع أعراض مثل الحمى والسعال وسيلان الأنف والتهاب الملتحمة ( التهاب الملتحمة )، ثم يبدأ الطفح الجلدي في الظهور على الرأس وينتشر إلى بقية الجسم، كما يصاب العديد من الأطفال بعدوى الأذن.

في حين أن الأعراض الرئيسية لمرض الحصبة سيئة بما فيه الكفاية، فإن السبب وراء تطعيمنا ضد الحصبة هو منع المضاعفات المرتبطة بها - مثل الالتهاب الرئوي والتهاب الدماغ (عدوى في الدماغ).