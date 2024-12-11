9 علاجات منزلية فعالة للتخلص من الحموضة فى الصباح

كتبت مروة هريدى

تحدث الحموضة عندما تفرز المعدة حمضًا زائدًا، مما يهيج بطانة المعدة ويمكن أن يؤدي إلى الشعور بعدم الراحة، وغالبًا ما يشار إلى هذه الحالة، التي ترتبط عادةً بإحساس حارق في الصدر أو الجزء العلوي من البطن، باسم حرقة المعدة، ويمكن أن يحدث إنتاج حمض المعدة الزائد عن طريق تناول الأطعمة الحارة أو الدهنية أو الحمضية، والتي تحفز إفراز الحمض، وتشمل المحفزات الشائعة الأخرى، الإجهاد والإفراط في تناول الطعام واستهلاك الكافيين أو الكحول والتدخين والاستلقاء بعد الأكل مباشرة، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

قد تنتج الحموضة أيضًا عن حالات طبية مثل مرض الارتجاع المعدي المريئي (GERD) أو بعض الأدوية، مثل الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية (NSAIDs) إذا تُركت الحموضة المزمنة دون علاج، فقد تؤدي إلى مضاعفات مثل التهاب المريء أو القرحة الهضمية أو مريء باريت، وعادةً ما تتضمن إدارة الحموضة تغييرات في النظام الغذائي وتقليل التوتر وفي بعض الحالات استخدام مضادات الحموضة أو أدوية أخرى لتنظيم إنتاج الحمض.

علاجات طبيعية للتخلص من الحموضة فور الاستيقاظ في الصباح..



الماء الدافئ مع عصير الليمون

يعمل الماء الدافئ مع الليمون على موازنة درجة حموضة المعدة ويدعم عملية الهضم، فقط امزج عصير نصف ليمونة مع الماء الدافئ واشربه على معدة فارغة للحصول على أفضل النتائج.

عصير الصبار

يساعد عصير الصبار على تهدئة بطانة المعدة وتقليل الالتهابات، فقط تناول 1-2 ملعقة كبيرة من عصير الصبار الطازج مخلوطًا بالماء قبل الإفطار.

بذور الشمر

يساعد الشمر على تقليل حموضة المعدة وتعزيز الهضم، لذا امضغ ملعقة صغيرة من بذور الشمر أو اغليها فى الماء وتناول المشروب من أجل التهدئة.

مشروب الزنجبيل

يساعد الزنجبيل على تهدئة المعدة عن طريق تحييد الأحماض وتخفيف الغثيان والانتفاخ، فقط اغلي شرائح الزنجبيل الطازجة في الماء، ثم صفيها، وتناولها ببطء للحصول على راحة فعالة.

الحليب البارد

يعمل الحليب البارد على تحييد الحموضة في المعدة على الفور، وفي الصباح اشرب كوبًا صغيرًا من الحليب البارد قليل الدسم للحصول على الراحة وتهدئة المعدة.

الموز

الموز مضاد طبيعي للحموضة يهدئ ويحمي بطانة المعدة، احرص على تناول موزة ناضجة في الصباح للمساعدة في منع الحموضة.

ماء جوز الهند

يساعد ماء جوز الهند على تحييد الحموضة في المعدة، ويمكن لتناول ماء جوز الهند الطازج على معدة فارغة أن يعمل على تخفيف الحموضة والمساعدة في تحسين الهضم طوال اليوم.

أوراق الريحان

تساعد أوراق الريحان على تقليل إنتاج الحمض وتخفيف التهيج في المعدة، كما أن مضغ بعض الأوراق الطازجة أو غليها في الماء أو حتى إضافتها للشاى أن يساعد أيضًا في تخفيف الحموضة ويمكن أن يساعد في الهضم.

العسل مع الماء الفاتر

يغطي العسل والماء الفاتر بطانة المعدة، مما يقلل من الحموضة، فقط امزج ملعقة صغيرة من العسل في الماء الدافئ واشربه قبل الوجبات لتخفيف الحموضة بشكل فعال.