هل تعد الحموضة علامة على نوبة قلبية؟

كتبت فاطمة خليل

النوبة القلبية هي حالة طبية طارئة، تُعرف أيضًا باسم القاتل الصامت؛ لأنها نادرًا ما تظهر أي أعراض- تحدث لأنك لا تحصل على ما يكفي من تدفق الدم إلى عضلاتك، ووفقًا لخبراء الصحة، في كثير من الأحيان قد لا تسبب النوبة القلبية حتى ألمًا في الصدر أو ضيقًا في التنفس- الأعراض المرتبطة عادةً بالنوبة القلبية، والمعروفة أيضًا باسم احتشاء عضلة القلب.

النوبة القلبية الصامتة، المعروفة باسم احتشاء عضلة القلب الصامت أو SMI، والتي تمثل 45% من النوبات القلبية، تصيب الرجال أكثر من النساء، وبعض العلامات خفيفة وموجزة لدرجة أنك قد تشعر أنها حموضة أو تتجاهلها فقط.

وقال الأطباء إن العديد من الناس يربطون حرقة المعدة أو الشعور بعدم الارتياح بمشاكل المعدة ولا يكلفون أنفسهم عناء الاتصال بالطبيب.

كيف تتشابه الحموضة والنوبة القلبية؟

على الرغم من أن الحموضة - وهي واحدة من أكثر الحالات شيوعًا التي يمكن أن يصاب بها أي شخص - تشعر وكأنها إحساس حارق في الصدر، فإن النوبة القلبية كذلك - وهذا ما يجعل التمييز صعبًا، بل يكاد يكون مستحيلًا.

وقال الخبراء إن هناك بعض الطرق البسيطة للتمييز بين النوبة القلبية والحموضة تشمل:

-تشعرك الحموضة دائمًا بثقل في الجزء العلوي من الصدر، مما يترك طعمًا حامضًا أو مرًا في فمك بسبب التجشؤ.

وفقًا لـ Harvard Health، فإن السمة النموذجية للحموضة هي أنها تؤدي دائمًا إلى التجشؤ، وهي حالة حيث تعود كمية صغيرة من محتويات المعدة إلى فمك.

ستشعر دائمًا بالنوبة القلبية وكأنها ضغط شديد على الصدر وكأنه على وشك الانفجار.

وفي النوبة القلبية، يتدفق الألم دائمًا إلى الأعلى - من الصدر إلى الكتف والرقبة والفك والظهر.

إذا أُصبت بنوبة قلبية، فسوف تشعر بضيق في التنفس، وتعاني على الفور من العرق البارد والدوخة.

إن موقع الألم غير مفهوم كثيرًا، حيث قد تشعر بعدم الراحة في منتصف الصدر وليس بألم حاد في الجانب الأيسر، والذي يربطه كثير من الناس بالنوبة القلبية.

متى يجب أن تتصرف؟

وفقًا للأطباء، إذا انتهيت للتو من ممارسة الرياضة أو أداء تمرين عالي الكثافة، وشعرت بألم مبرح في الصدر، فاذهب فورًا إلى المستشفى دون إضاعة أي وقت.

هل يمكن أن تسبب مشاكل هضمية أخرى ألمًا في الصدر؟

قد يسبب تشنج العضلات في المريء ألمًا في الصدر مشابهًا لألم النوبة القلبية.

يمكن أن ينتشر ألم نوبة المرارة أيضًا إلى صدرك، مما يسبب غثيانًا شديدًا وألمًا شديدًا ومستمرًا في الجزء العلوي الأوسط أو الأيمن من البطن - خاصة بعد تناول وجبة دسمة.

قد ينتقل الألم إلى كتفيك أو رقبتك أو ذراعيك مرة أخرى، إذا لم تكن متأكدًا، فاطلب العناية الطبية على الفور.

طرق العناية بصحة قلبك

تتضمن بعض الطرق المدعومة من الخبراء للعناية بصحة قلبك:

-ممارسة الرياضة لمدة 150 دقيقة على الأقل في الأسبوع مثل المشي بخطى سريعة يمكنك أيضًا تجربة 75 دقيقة من النشاط القوي، مثل الجري، أو جلستين أو أكثر من جلسات تدريب القوة في الأسبوع يمكن أن تساعد التمارين الرياضية في خفض ضغط الدم وتحسين الكوليسترول وتعزيز طاقتك.

-إن تناول نظام غذائي صحي، يشمل الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان قليلة الدسم والبروتين الخالي من الدهون والمكسرات والبقوليات، يمكن أن يساعدك في الحفاظ على قلبك خاليًا من الكوليسترول.

-حاول الحفاظ على وزنك عند المستوى المحدد.

-أقلع عن التدخين لخفض ضغط الدم ومعدل ضربات القلب.

-حاول ممارسة التأمل أو اليوجا أو الاستحمام بماء دافئ أو قضاء وقت هادئ مع كتاب أو فيلم للمساعدة في إدارة التوتر.