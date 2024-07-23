النعناع والشيكولاتة والقهوة أبرز مسببات الحموضة.. اعرف كيف تتناولها بشكل صحى

كتبت مروة محمود الياس

هل تساءلت يوما لماذا بعد تناولك لمكعب من الشيكولاتة اللذيذة، أو كوب من النعناع الدافئ، أو كوب من القهوة الرائعة، قد ينتابك شعور بالحموضة وحرقة المعدة الحاد؟!

يجيب تقرير نشر في موقع ميديسين هيلث الطبي المعنى بالصحة العامة والأمراض، موضحا أن هناك بعض الأطعمة والمشروبات الصحية والمفيدة مثل السابق ذكرها، ولكنها في مجملها يمكن أن تسبب بعض الحموضة وحرقة المعدة لدى بعض الأشخاص، خاصة لمن يعانون من مشكلات معوية واضطرابات بالمعدة كثيرة، أو يعانون في الغالب من ارتجاعات بالمرىء بين الحين والآخر.

وأشار التقرير إلى أن بعض الأطعمة والمشروبات تؤدى إلى الشعور بالحموضة المعوية، نتيجة استرخاء عضلة المرىء التي تساعد على دفع الطعام للأعلى مرة أخرى، وها هو السر في الشعور بالحمض المعوى الحارق في المرىء، أو الشعور بالألم والحرقة في المعدة بعد تناولها، فعلى الرغم من خصائص هذه الأطعمة والمشروبات المهدئة، إلا أنها تجعل العضلة تسترخى مما يجعلها أكثر مرونة، وهو ما يؤدى إلى الحرقة.

ونصح الدكتور عبد المنعم ابراهيم استشارى الباطنة قصر العينى بمجموعة من النصائح لتقليل حدة الشعور بالحرقة والحموضة الناتجة عن هذه النوعيات من الطعام ومن بينها:

الاهتمام بتناول الأطعمة المثيرة للحموضة بكميات قليلة للغاية دون حرمان متعمد

عدم تناول كميات كبيرة من الشيكولاتة على سبيل المثال دفعة واحدة، بل قللها وقسمها على مدار اليوم مكعب على سبيل المثال

لا تجمع بين نوعى طعام وشراب يثيرون المعدة والحموضة مثل القهوة والشيكولاته

اهتم بتناول طعام صحى على مدار اليوم ولا تلجأ لكل النوعيات التي تزيد حرقة المعدة

شرب المياه الكثير يعزز تقليل الحرقة

غير من خياراتك، وبدلا من النعناع يمكنك تناول الينسون على سبيل المثال، انظر ما يسبب الحرقة لمعدتك وقلل من تناوله

لا تملأ معدتك بشدة، وقسم وجباتك