أخبار × 24 ساعة.. وزير التعليم: إنشاء مدارس يابانية لتصل إلى 100 مدرسة

كتب: محمد الأحمدى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

وزير التموين يؤكد أهمية تعزيز العلاقات الثنائية الشاملة بين مصر وتايلاند

وزير الأوقاف يكرم العاملين على تنظيم مسابقة القران الكريم وأسرة القارئ محمد رفعت.. صور

"الزراعة" تشن حملة كبرى لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالقليوبية

وزارة الصحة: المرور على 252 منشأة طبية فى 21 محافظة

وزير الداخلية يستقبل الدكتور محمد بن على كومان أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب

وزارة التضامن تنظم أنشطة ترفيهية وتوعوية لذوى الإعاقة بالمحافظات

وزير الأوقاف: افتتاح مسجد سيدى على الخواص هدية عظيمة للشعب المصرى

وزارة التعليم تكرم الطلاب الفائزين فى المسابقة الفنية "لمحات من الهند"

وزير التعليم: إنشاء مدارس مصرية يابانية لتصل إلى 100 مدرسة

وزير الرى: نصيب الفرد السنوى من المياه سينخفض فى 2030 إلى حد الندرة المطلقة

وزير الخارجية: هناك مباحثات لتطوير العلاقات السياسية والاقتصادية مع أيرلندا