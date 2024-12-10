وزير الخارجية: هناك مباحثات لتطوير العلاقات السياسية والاقتصادية مع أيرلندا

كتب الأمير نصرى

قال السفير بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، وصلنا، منذ قليل، إلى دولة أيرلندا فى لقاءات على أعلى مستوى مع رئيس الوزراء، وهناك مباحثات سياسية واقتصادية من أجل تطوير العلاقات بين مصر وأيرلندا فى المجالات السياسية والاقتصادية.

وأضاف بدر عبد العاطى خلال لقاء خاص بكاميرا قناة إكسترا نيوز، من دبلن، على هامش زيارة الرئيس السيسى إلى أيرلندا، أن أيرلندا كانت من بين الدول الأربع التى اعترفت بالدولة الفلسطينية.

ولفت إلى أنه على رأس الملفات لهذه الزيارة والتى سيتم مناقشتها خلال مباحثات الرئيس السيسى مع القيادات فى أيرلندا الملف الفلسطينى والأوضاع الكارثية فى قطاع غزة، والوضع الإنسانى الكارثى فى القطاع والأزمة السورية والأوضاع فى السودان والدور الذى تقوم به مصر لدعم الإغاثة الإنسانية وفتح ممرات إنسانية فى السودان والتخفيف عن المواطنين فى السودان.

وأوضح أن ملف الاستثمار يحظى باهتمام كبير فى أجندة الرئيس السيسى، والذى كان حريصا على الالتقاء بأكبر الشركات فى الدنمارك والشركات النرويجية العاملة فى مصر، وسيكون هناك شق اقتصادى فى أيرلندا والتركيز على جذب المزيد من الاستثمار فى مصر.



