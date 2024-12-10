وزير الأوقاف يكرم العاملين على تنظيم مسابقة القران الكريم وأسرة القارئ محمد رفعت

كتب لؤى على - تصوير خالد كامل

كرم الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف أسرة المرحوم الشيخ محمد رفعت رحمه الله، وذلك في ختام النسخة الحادية والثلاثين من المسابقة العالمية للقرآن الكريم والتى حملت النسخة الحالية من المسابقة اسم القارئ الراحل الشيخ محمد رفعت، كما كرم وزير الأوقاف الجهات الراعية للنسخة الحادية والثلاثين من المسابقة العالمية للقرآن الكريم.

كما وجه الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، الشكر لكافة فريق العمل داخل الوزارة الذي عملوا على إنجاح فعاليات النسخة الحادية والثلاثين من المسابقة العالمية للقرآن الكريم، كما وجه الشكر لكافة المتسابقين والمحكمين على ما تم إنجازه خلال الأيام الماضية.



وأضاف خلال المؤتمر الختامي للمسابقة العالمية للقرآن الكريم المقام حاليا في مسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة:" أنا اليوم سعيد وفخور أننا وفقنا بالرعاية والتنظيم على المسابقة الحادية والثلاثين للقرآن الكريم وأتمنى أن تكون سببًا لدخول السعادة والسرور على كل إنسان مصري".



ودعا وزير الأوقاف للشعب المصري بان يرزقهم الله الخير والأمان، كما خص "الأزهرى" كافة الدول العربية بالدعاء لهم بالخير والأمن والسلام، مؤكدا على دور مصر الريادي في خدمة القرآن الكريم وأهله، وأكد هذه المسابقة دور مصر الريادى فى خدمة القرآن الكريم وأهله وتعزيز رسالته العالمية في نشر قيم التسامح والسلام.

وشهد الحفل توزيع الجوائز الكبرى التي تتجاوز قيمتها أحد عشر مليون جنيه على الفائزين، ما يؤكد دعم الدولة المصرية لحفظة كتاب الله (عز وجل)، وتشجيعها للمواهب القرآنية الواعدة من مختلف الأعمار والفئات.