وزير الداخلية يستقبل الدكتور محمد بن على كومان أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب

استقبل اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية، الدكتور محمد بن على كومان "أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب"، الذى يزور القاهرة حالياً فى إطار الإعداد للاجتماع الوزارى السنوى لمجلس وزراء الداخلية العرب المقرر عقده بالعاصمة التونسية نهاية شهر فبراير المُقبل.

وتم خلال اللقاء تبادل الرؤى بشأن عدد من الموضوعات المقرر طرحها على جدول أعمال الإجتماع الوزارى المُقبل لمجلس وزراء الداخلية العرب، بالإضافة إلى إستعراض سُبل دعم وتطوير آليات التعاون الأمنى العربى المُشترك فى مختلف المجالات الأمنية فى ظل التحديات المتصاعدة التى تفرضها المرحلة الراهنة على أجهزة الأمن بالدول العربية.



ومن جانبه، أشاد وزير الدخلية بالدور التنسيقى الفاعل الذى تضطلع به الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب فى تدعيم التعاون الأمنى العربى مُتعدد الأطراف ونشر الخبرات الشرطية العربية فيما بين الدول الأعضاء بالمجلس بهدف الإرتقاء بالأداء الأمنى ، وأكد سيادته أن تطوير أوجه التعاون والتنسيق مع أجهزة الشرطة والأمن بالدول العربية الشقيقة يُعتبر ركيزة أساسية فى إستراتيجية وزارة الداخلية من مُنطلق إدراكها لحجم وخطورة التحديات الأمنية بالمنطقة ، وفى إطار ما توليه مصر وقيادتها السياسية من إهتمام بالغ بالإنفتاح والتعاون مع محيطها العربى.