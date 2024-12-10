اليوم السابع
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الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 10:33 م
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وزير التموين يؤكد أهمية تعزيز العلاقات الثنائية الشاملة بين مصر وتايلاند

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 09:17 م
وزير التموين يؤكد أهمية تعزيز العلاقات الثنائية الشاملة بين مصر وتايلاند مشاركة وزير التموين فى الحفل
كتب مدحت وهبة

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شارك الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في الاحتفال الذي نظمته سفارة دولة مملكة تايلاند بالقاهرة بمناسبة العيد الوطني لمملكة تايلاند معربا عن سعادته واعتزازه بالمشاركة في هذا الحدث الذي يعكس عمق العلاقات التاريخية والودية بين جمهورية مصر العربية ومملكة تايلاند، والتي تمتد إلى أكثر من سبعين عامًا من العلاقات القوية والمتميزة علي كافة الأصعدة.

وأكد الوزير على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، لا سيما التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، مشيدًا بالدور البارز الذي تقوم به السفارة التايلاندية بالقاهرة في تعزيز العلاقات الثقافية والتجارية بين البلدين، من خلال تنظيم الفعاليات المختلفة التي تسهم في تعميق التفاهم المشترك وإبراز الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها كلا البلدين اختتم كلمته بالتأكيد على أهمية التعاون المشترك لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية التي يواجهها العالم اليوم، مشيرًا إلى قدرة البلدين على تقديم نموذج ناجح للتعاون البنّاء.

وتمنى الوزير لمملكة تايلاند مزيدًا من التقدم والازدهار، مع استمرار تعزيز العلاقات الثنائية بما يعود بالنفع على شعبي البلدين الصديقين.

جانب من حضور الوزير
جانب من حضور الوزير

 

كلمة وزير التموين
كلمة وزير التموين

 

مشاركة وزير التموين فى احتفال سفارة دولة مملكة تايلاند بالقاهرة
مشاركة وزير التموين فى احتفال سفارة دولة مملكة تايلاند بالقاهرة

 







مشاركة

وزير التموين

حجم التبادل التجاري بين مصر ومملكة تايلاند

العيد الوطني لمملكة تايلاند

تايلاند



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