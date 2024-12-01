سكرك عالٍ.. قلل معدلاته بـ11 نوعًا من الطعام الغني بالألياف

كتب – حسام الشقويرى

إضافة المزيد من الألياف إلى نظامك الغذائي المعتاد قد يكون بمثابة تغيير جذري فى علاج مرض السكرى، حيث تعمل الألياف على إبطاء امتصاص السكر، ما يساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم ثابتة طوال اليوم، كما أنها تدعم الهضم وإدارة الوزن، بل وتعزز صحة القلب، وفقًا لما نشره موقع thehealthsite

ويمكن أن يكون تضمين الأطعمة الغنية بالألياف في نظامك الغذائي لإدارة مرض السكري فعالاً للغاية، فهي تساعد بعدة طرق في إدارة الحالة وتحسين الصحة العامة، وفيما يلي خمس طرق تساعد بها:

1. يتحكم في مستويات السكر في الدم

من أهم فوائد الألياف، وخاصة الألياف القابلة للذوبان، قدرتها على المساعدة في التحكم في مستويات السكر في الدم.

2. يعزز فقدان الوزن

تلعب الألياف دورًا مهمًا في إنقاص الوزن ، وهو أمر بالغ الأهمية لمرضى السكري،

3. يمنع أمراض القلب

يتعرض الأشخاص المصابون بمرض السكري لخطر أكبر للإصابة بأمراض القلب. ومع ذلك، فإن تناول كمية كافية من الألياف يساعد على خفض نسبة الكوليسترول السيئ (LDL) ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب،

4. يساعد على صحة الجهاز الهضمي

تعمل الألياف على تحسين عملية الهضم عن طريق إضافة حجم إلى البراز وتعزيز حركة الأمعاء المنتظمة. تساعد الألياف غير القابلة للذوبان في منع الإمساك وتدعم صحة الأمعاء بشكل عام،

5. يبقيك ممتلئًا لفترة أطول

من الجيد تناول الأطعمة الغنية بالألياف للتحكم في مرض السكري، حيث يتم هضمها ببطء، مما يساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول. وهذا يقلل من الحاجة إلى تناول الوجبات الخفيفة بشكل متكرر.

فيما يلي 11 طعامًا غنيًا بالألياف مفيد بشكل خاص لمرضى السكري

1. الشوفان

الشوفان من أفضل الأطعمة الغنية بالألياف لإدارة مرض السكري. فهو مصدر ممتاز للألياف القابلة للذوبان، والتي تساعد في التحكم في مستويات السكر في الدم.

2. بذور الشيا

تحتوي هذه البذور الصغيرة على عناصر غذائية أساسية مثل الألياف وأحماض أوميجا 3 الدهنية. إن تناول كمية صغيرة منها يضيف كمية كبيرة من الألياف إلى نظامك الغذائي، مما يعزز الهضم وصحة القلب.

3. العدس

العدس غني بالألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، مما يجعله أحد أفضل الأطعمة الغنية بالألياف لإدارة مرض السكري. كما أنه يساعد في إدارة مستويات السكر في الدم ويوفر مصدرًا جيدًا للبروتين، مما يجعله خيارًا ممتازًا لنظام غذائي مناسب لمرضى السكري.

4. الفاصوليا السوداء

الفاصوليا السوداء غنية بالألياف ومنخفضة المؤشر الجلوكوزي، ولا تسبب ارتفاعًا سريعًا في نسبة السكر في الدم.

5. الأفوكادو

لن تكتمل قائمتك بالأطعمة الغنية بالألياف لإدارة مرض السكري دون تناول الأفوكادو. فهي ليست غنية بالدهون الصحية فحسب، بل إنها توفر أيضًا كمية جيدة من الألياف. فهي تساعد على خفض المؤشر الجلوكوزي للوجبات، ومنع ارتفاع نسبة السكر في الدم، وتجعلك تشعر بالشبع لفترات أطول.

6. البروكلي

هذه الخضار غنية بالعناصر الغذائية، فهي مليئة بالألياف ومضادات الأكسدة. كما أنها تدعم صحة الجهاز الهضمي، وتساعد في التحكم في نسبة السكر في الدم، وتقلل من خطر المضاعفات المرتبطة بمرض السكري، مثل أمراض القلب.

7. التوت

التوت الأحمر والتوت الأسود والفراولة من الفواكه الغنية بالألياف ومضادات الأكسدة. كما أنها تحتوي على نسبة منخفضة من السكر، مما يجعلها خيارًا رائعًا لمرضى السكر الذين يتطلعون إلى إشباع رغبتهم في تناول الحلويات.

8. البطاطا الحلوة

بالإضافة إلى كونها مصدرًا رائعًا للألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، تتمتع البطاطا الحلوة أيضًا بمؤشر جلايسيمي منخفض. يساعد محتواها العالي من الألياف على تنظيم نسبة السكر في الدم وتحسين الهضم.

9. الجزر

إنها منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالألياف، مما يساعد على إبطاء امتصاص السكر. كما أن حلاوتها الطبيعية ترضي الرغبة الشديدة في تناول الطعام دون التسبب في ارتفاع نسبة السكر في الدم، مما يجعلها خيارًا رائعًا للوجبات الخفيفة.

10. التفاح

إنها مصدر ممتاز للألياف القابلة للذوبان ، وخاصة البكتين. وهذا يجعلها على رأس قائمة الأطعمة الغنية بالألياف للسيطرة على مرض السكري. فهي تساعد في التحكم في نسبة السكر في الدم عن طريق إبطاء عملية الهضم وتوفير وجبة خفيفة صحية ومرضية لن تسبب ارتفاعًا في نسبة السكر في الدم.

11. بذور الكتان

تعد هذه البذور الصغيرة واحدة من أفضل الأطعمة الغنية بالألياف لمرضى السكري. تحتوي هذه البذور على الألياف والدهون الصحية، التي تساعد على تحسين التحكم في نسبة السكر في الدم وتقليل الالتهابات.