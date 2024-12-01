7 فوائد لتناول هذا المشروب في الصباح.. هيساعدك تخس

كتبت مروة هريدى

يؤثر ما نتناوله فى الصباح على أدائنا طوال اليوم، ولهذا السبب يجب أن تبدأ صباحك بتناول كوب من الحلبة، حيث إن بذور نبات الحلبة غنية بالعناصر الغذائية، وفقًا لدراسة نُشرت في المجلة الدولية لبحوث الفيتامينات والتغذية، يمكن أن تساعد بذور الحلبة في خفض الكوليسترول وتحسين صحة القلب وتساعد على الهضم ودعم إدارة الوزن وتعزيز إزالة السموم من الجسم، حسبما أفاد تقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

فيما يلى.. خطوات إعداد كوب من الحلبة

يمكنك إضافة ملعقة من الحلبة مع الماء حتى الغليان والتحلية بالعسل أو الليمون لتعزيز النكهة، ولتعزيز فوائد هذا المشروب اسحق بذور الحلبة بدلًا من إضافتها صحيحة، فهذه الخطوة تطلق العناصر الغذائية وتعزز النكهة.

7 أسباب تجعل مشروب الحلبة بداية رائعة ليومك

تساعد في إنقاص الوزن

الحلبة خيار رائع لإنقاص الوزن، فهى تساعد على تقليل الشهية والرغبة الشديدة في تناول الطعام عن طريق جعلك تشعر بالشبع، كما أنها تدعم حرق الدهون ويمكن أن تعزز عملية التمثيل الغذائي لديك، مما يساعدك على تحقيق أهدافك في إنقاص الوزن.

تعزز صحة الجلد

يمكن لمشروب الحلبة أن يحسن صحة بشرتك لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة المفيدة لصحة البشرة، ويمكن أن يساعد في تقليل حب الشباب وتحسين لون بشرتك وتأخير شيخوخة الجلد، حيث أن هذا المشروب رائعًا لصحة بشرتك.

يساعد في عملية الهضم

يساعد مشروب الحلبة على تحسين صحة الأمعاء والهضم ويخفف من مشاكل مثل الانتفاخ والحموضة والإمساك.

يوازن مستويات السكر في الدم

تُعرف الحلبة بفوائدها وقدرتها على تنظيم مستويات السكر في الدم، فهى تحتوي على الألياف، والتي يمكن أن تبطئ امتصاص السكر في مجرى الدم، ويمكن أن تساعد في الحفاظ على مستوى ثابت للجلوكوز وإدارة مرض السكري، ووفقًا لدراسة نُشرت في مجلة phytotherapy research، يمكن لمشروب الحلبة تحسين الأنسولين وخفض مستويات السكر في الدم.

إزالة السموم من الجسم

يمكن أن يساعد مشروب الحلبة في التخلص من السموم، حيث تعمل خصائصه المضادة للأكسدة على دعم صحة الكبد وتساعد في إزالة السموم من الجسم بشكل عام.

تعزيز التوازن الهرموني

قد يكون مشروب الحلبة مفيدًا جدًا للنساء بشكل خاص، فهو يحتوي على فيتويستروجين، الذي يساعد على توازن الهرمونات مما يجعله مفيدًا في تخفيف آلام الدورة الشهرية.

تمدك بالطاقة الفورية

يمنحك مشروب الحلبة طاقة فورية دون الحاجة لمشروبات الكافيين، فهو يعزز مستويات الطاقة لديك بشكل طبيعي ويمنحك القوة في الصباح.