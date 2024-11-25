لو عندك إمساك.. هذا الطعام اللذيذ يخلصك من المشكلة

كتبت فاطمة ياسر

الشوفان يعد خيارا غذائيا رائعا لتناول وجبة الإفطار، فهو مصدر رائع للفيتامينات والمعادن، كما أنه يحتوي على الألياف، التي يمكن أن تكون مفيدة لصحة أمعائك، وبشكل خاص فتناوله مهم لمرضي الإمساك، لأنه يعتبر علاجا سريعا وفعالا، وفقا لموقع healthshots.

ما الفوائد الصحية للشوفان؟

1. صحة القلب

الشوفان مصدر رائع لبيتا جلوكان، وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان التي قد تخفض مستويات الكوليسترول الكلي والضار؛ مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، وخلال دراسة أجريت عام 2014 ونشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، وجد الباحثون أن منتجات الشوفان قللت من الكوليسترول الكلي بمقدار 0.13 مليمول لكل لتر (مليمول / لتر).

2. ينظم سكر الدم

يمكن أن يساعد المحتوى العالي من الألياف في هذا العنصر الأساسي للإفطار على خفض مستويات السكر في الدم، فتعمل الألياف القابلة للذوبان في الشوفان على إبطاء امتصاص الجلوكوز في مجرى الدم، مما يضمن عدم ارتفاع نسبة السكر في الدم بعد الوجبات، يمكن أن يكون هذا مفيدًا لمرضى السكر.

3. يعزز صحة الأمعاء

يمكن للألياف الغذائية أن تساعد في الهضم وتعزيز حركة الأمعاء. فهي تعمل كمضاد حيوي، وتغذي البكتيريا الجيدة في الأمعاء مما يحسن صحة الأمعاء بشكل عام. كما أنها تساعد في إدارة حالات مثل متلازمة القولون العصبي أو IBS، والتي تسبب الألم في البطن والانتفاخ وعدم الراحة.

4. يساعد في إدارة الوزن

نلجأ إلى تناول الوجبات الخفيفة عندما نشعر بالجوع بين الوجبات. الشوفان غني بالألياف، فهو يعطي شعورًا بالشبع ويساعد في التحكم في الشهية والجوع، ويضمن عدم الإفراط في تناول الطعام. وهذا يجعله مثاليًا لإدارة الوزن.

5. جيد للبشرة

يحتوي الشوفان على مضادات الأكسدة التي لها تأثيرات مضادة للالتهابات تعمل على تهدئة تهيج الجلد أو الاحمرار أو الحكة. وبسبب خصائصه المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات، فإنه قد يساعد في علاج مجموعة متنوعة من الأمراض الجلدية الالتهابية مثل الحكة والتهاب الجلد التأتبي، وفقًا لبحث نُشر في المجلة الهندية للأمراض الجلدية والتناسلية والجذام في عام 2012.

6. تأثيرات مضادة للسرطان

قد يكون الشوفان وسيلة للمساعدة في الوقاية من السرطان، حيث قد يساعد نظام الشوفان الغذائي في الوقاية من أمراض القلب، وخفض نسبة السكر في الدم، وتعزيز صحة الأمعاء، وقد يكون له تأثيرات وقائية من السرطان، وفقًا لبحث نُشر في مجلة الكيمياء الزراعية والغذائية في عام 2022.

7. يدعم الصحة العقلية

الشوفان مصدر جيد لفيتامينات ب، وخاصة فيتامين ب 6، الذي يساعد في إنتاج السيروتونين اللازم لتنظيم الحالة المزاجية. ويقول الخبير: "قد يساعد هذا في تقليل الاكتئاب والقلق". توفر الكربوهيدرات البطيئة الهضم في الشوفان إمدادًا ثابتًا من الجلوكوز إلى الدماغ، مما قد يحسن الوظائف الإدراكية.

8. قد يقلل من خطر الإصابة بالربو في مرحلة الطفولة

الربو هو حالة تضيق فيها مجاري الهواء وتتورم، مما يجعل التنفس صعبًا. يمكن أن يؤدي الربو في مرحلة الطفولة إلى أعراض تنفسية مستمرة، بما في ذلك الصفير والسعال وضيق التنفس، وفقًا لبحث نُشر في StatPearls في مايو 2024. قد يساعد الشوفان في تقليل خطر الإصابة بالربو لدى الأطفال. خلال دراسة أجريت عام 2021 ونشرت في مجلة Cell Biochemistry and Biophysics، وجد أن إعطاء الشوفان للأطفال قد يحميهم من الإصابة بالربو.