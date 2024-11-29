4 علامات تشير إلى سرطان الأمعاء تستدعي زيارة الطبيب فورا

كتبت إيناس البنا

حذر الأطباء من أربعة أعراض رئيسية لمرض السرطان خاصة مع ارتفاع حالات الإصابة به بين الشباب، ووفقًا للخبراء، يجب عليك زيارة طبيبك في أقرب وقت ممكن إذا لاحظت أيًا من هذه العلامات - حتى لو كنت شابًا وتبدو بصحة جيدة.

تمكن باحثون من الولايات المتحدة الأمريكية من تحديد أهم أعراض سرطان الأمعاء - المعروف أيضًا بسرطان القولون والمستقيم - التي يجب الانتباه إليها، حيث يمكن أن يظهر بعضها قبل عامين من التشخيص.

وقال الباحثون إن وجود واحد فقط من الأعراض المذكورة يضاعف خطر الإصابة بسرطان الأمعاء، في حين أن وجود ثلاثة أعراض أو أكثر قد يضاعف احتمالية الإصابة بنحو 6.5 مرة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ميرور"، قام فريق من كلية الطب بجامعة واشنطن في ولاية ميسوري بدراسة بيانات أكثر من 5 آلاف مريض مصاب بسرطان الأمعاء المبكر، ووجد الباحثون أن أربع علامات رئيسية تظهر عادة قبل التشخيص بثلاثة أشهر إلى عامين، وهي:

ألم البطن.

نزيف المستقيم.

إسهال.

فقر الدم الناجم عن نقص الحديد.

وقال الأطباء إن كل واحدة منها تشير إلى زيادة المخاطر لدى المرضى الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما.

ويأتي هذا في الوقت الذي أصدر فيه الخبراء تحذيراً للشباب من أن سرطان الأمعاء ليس مجرد مرض يصيب كبار السن، ويجب على الشباب أن يكونوا على دراية بهذه العلامات والأعراض المحتملة الخطيرة وأن يتصرفوا بناءً عليها - خاصة وأن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا يعتبرون منخفضي الخطورة، وهم لا يتلقون فحصًا روتينيًا لسرطان القولون والمستقيم.

حتى الآن، يتم اكتشاف العديد من سرطانات القولون والمستقيم المبكرة في غرف الطوارئ، وغالبًا ما يكون هناك تأخير كبير في التشخيص مع هذا السرطان.

ووفقا للتقرير فإن ظهور عرضين على وجه الخصوص – وهما النزيف المستقيمي وفقر الدم الناجم عن نقص الحديد، يعني أنه يتعين على المرضى استشارة طبيبهم على الفور وطلب إجراء تنظير داخلي.

نظرًا لأن غالبية حالات سرطان القولون والمستقيم المبكرة تم تشخيصها وسيستمر تشخيصها بعد ظهور الأعراض، فمن الأهمية بمكان التعرف على هذه العلامات والأعراض التحذيرية على الفور وإجراء التشخيص في أقرب وقت ممكن.

ومن خلال القيام بذلك، يمكن تشخيص المرض في وقت مبكر، مما قد يقلل بدوره من الحاجة إلى علاج أكثر قوة ويحسن نوعية حياة المرضى ومعدلات البقاء على قيد الحياة.

توضح هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية " NSH"، أعراض سرطان الأمعاء على النحو التالي:

الحاجة إلى التبرز أكثر أو أقل من المعتاد بالنسبة لك.

وجود دم في البراز، والذي قد يبدو أحمر أو أسود.

نزيف المستقيم.

ألم في البطن.

الشعور بكتلة في بطنك.

الانتفاخ.

فقدان الوزن دون محاولة.

الشعور بالتعب الشديد بدون سبب.

فقر الدم، الذي قد يجعلك تشعر بالتعب الشديد وضيق التنفس والصداع.

