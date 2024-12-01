أخبار مصر.. رؤساء الهيئات الإعلامية يؤدون اليمين القانونية أمام مجلس النواب

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم مع البنك الأهلي في إطار مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز، تبدأ المباراة فى الخامسة مساءً باستاد السلام، ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام البنك مكوناً من:

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

في خط الدفاع: يحيى عطية الله، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، عمر كمال عبد الواحد.

في خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، محمد مجدي أفشة.

في خط الهجوم: بيرسي تاو، محمود عبد المنعم كهربا، وحسين الشحات.