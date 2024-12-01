أخبار مصر.. رؤساء الهيئات الإعلامية يؤدون اليمين القانونية أمام مجلس النواب

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها أداء رؤساء الهيئات الإعلامية اليمين القانونية، اليوم، الأحد، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس.
رؤساء الهيئات الإعلامية يؤدون اليمين الدستورية أمام مجلس النواب
أدي رؤساء الهيئات الإعلامية اليمين القانونية، اليوم، الأحد، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس.
انطلاق أولى شحنات الموالح المصرية للأسواق العالمية بموسم التصدير الجديد اليوم
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ممثلة فى الحجر الزراعى عن انطلاق أولى شحنات الصادرات من الموالح المصرية إلى الأسواق العالمية للموسم التصديرى الجديد 2024/2025 اليوم بعد التوافق على المواعيد بين ممثلى لجنة الموالح بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، والحجر الزراعى المصرى.
وزيرة التضامن: 1.4 مليون مستفيد من خدمات بنك ناصر الاجتماعي بقيمة 611 مليون جنيه
تلقت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي تقريراً عن حجم الإنجازات التى حققها قطاع التكافل الاجتماعى ببنك ناصر الاجتماعى خلال الفترة بداية من الأول من يوليو وحتى نهاية أكتوبر الماضي، وذلك فى إطار قيام البنك بدوره الاجتماعى الهادف إلى توسيع قاعدة التكافل الاجتماعى بين المواطنين ومساهمة من البنك فى تحقيق الأهداف الاجتماعية التى ترمى الدولة المصرية إلى تحقيقها.
وزارة الصحة تطلق تطبيقا لتسجيل الحجاج بالتكامل مع منظومة الداخلية
أعلنت وزارة الصحة عن إطلاق تطبيق إلكتروني جديد لتسجيل الكشف الطبي للحجاج والربط مع منظومة وزارة الداخلية، بهدف تحسين الخدمات المقدمة لهم وتيسير الإجراءات المتعلقة بـ موسم الحج، مشيرة إلى أن التطبيق يتيح تسجيل بيانات الحجاج بصورة إلكترونية متكاملة مع منظومة وزارة الداخلية، ما يعكس خطوة هامة نحو تعزيز التحول الرقمي في الخدمات الحكومية.
وزير الأوقاف يعلن موافقة الرئيس السيسى لرعاية المسابقة الـ31 للقرآن الكريم
قال الدكتور أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف، إن مصر تشرفت بخدمة القرآن الكريم فقد نزل بمكة المكرمة ورتل وقرء فى مصر، فمصر لها السبق فى مسابقات القرآن الكريم، وهى راعية القرآن الكريم منذ دخوله إلى أرضها، كما انها تملك عباقرة التلاوة عبر أجيال عديدة وحتى الآن.
الفائزون بحج القرعة يتوافدون على البنوك والبريد لسداد الرسوم
تواصل البنوك الوطنية ومكاتب البريد على مستوى الجمهورية، استقبال المواطنين الفائزين بحج القرعة، لسداد رسوم الحج لعام 2025، حيث إن عدم السداد يعني تنازل المواطن عن الفرصة.
ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع
استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضي على صعود.
7 شهداء بينهم طفلان فى قصف طائرات الاحتلال الحربية وسط وجنوب قطاع غزة
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، نقلا عن إعلام فلسطيني بسقوط 7 شهداء بينهم طفلان في قصف طائرات الاحتلال الحربية وسط وجنوب قطاع غزة.
شبورة ورياح.. حالة الطقس المتوقعة بكل الأنحاء حتى نهاية الأسبوع
كشفت خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة بكل الأنحاء، من الأحد 1 ديسمبر 2024 إلى الجمعة 6 ديسمبر 2024، وذلك على النحو التالي:
سعر الذهب فى مصر يتراجع 93 جنيها خلال أسبوع وعيار 21 بـ3690 جنيها
يستمر سعر الذهب في مصر فى التذبذب خلال الجلسات الثلاث الماضية في محاولة لتجميع الزخم الكافي ليستمر في حركة الصعود، ولكن بشكل عام يعتمد الذهب فى مصر فى تداولات على حركة سعر الذهب العالمى خاصة مع عودة الاستقرار في تحركات سعر صرف الدولار، وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم:
عيار 24 يسجل 4216 جنيها.
عيار 21 يسجل 3690 جنيها.
عيار 18 يسجل 3165 جنيها.
الجنيه الذهب 29536 جنيها.
تشكيل الأهلي المتوقع أمام البنك.. تاو والشحات وكهربا فى الهجوم
يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم مع البنك الأهلي في إطار مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز، تبدأ المباراة فى الخامسة مساءً باستاد السلام، ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام البنك مكوناً من:
في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.
في خط الدفاع: يحيى عطية الله، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، عمر كمال عبد الواحد.
في خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، محمد مجدي أفشة.
في خط الهجوم: بيرسي تاو، محمود عبد المنعم كهربا، وحسين الشحات.
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