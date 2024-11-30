اليوم السابع
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السبت، 30 نوفمبر 2024 07:41 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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وزارة الصحة: نعمل على توطين صناعة اللقاحات محليا من خلال دعم فاكسيرا

السبت، 30 نوفمبر 2024 06:57 م
وزارة الصحة: نعمل على توطين صناعة اللقاحات محليا من خلال دعم فاكسيرا لقاح - صورة أرشيفية

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أكدت وزارة الصحة والسكان أنها تعمل على توطين صناعة اللقاحات محليا من خلال تسجيل منتجات شركة فاكسيرا في دولتي اليمن وليبيا وبدء التصدير لهذه الدول.

وتابعت وزارة الصحة والسكان : جار التعاون مع كل من دولتي مالي والسودان لتصدير الأمصال المصنعة محلياً لدي الشركة والبدء في إجراءات تسجيل الشركة في دولة زيمبابوي لبدء تصدير المنتجات المصنعة محلياً. 

وأضافت: يتم توطين صناعة اللقاحات من خلال استغلال خطوط الإنتاج لدي فاكسيرا من خلال الشراكة مع إحدى الشركات المصرية الخليجية ومع الجانب الصيني مع إنشاء مصنع مجهز طبقاً لمتطلبات منظمة الصحة العالمية للتصنيع الجيد لإنتاج لقاح بي سي جي أورام.


وقالت: تم البدء في تصدير شحنة أمصال ثعبان وعقرب وكذلك لقاح كلب وتيتانوس وقائي لدولة ليبيا والبدء في إجراءات التصدير شحنة أمصال ثعبان لدولة قبرص بمبلغ 85000 دولار أمريكي.







الصحة

اللقاحات

توطين صناعة اللقاحات

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