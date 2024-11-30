الحجر الزراعى يعلن خفض نسب الفحوصات على الموالح المصرية المصدرة للاتحاد الأوروبى

كتبت أسماء نصار

أعلن الدكتور محمد المنسي رئيس الحجر الزراعي المصري عن خفض الفحوصات الإضافية علي الموالح المصرية المصدرة الي دول الاتحاد الأوروبي نتيجة متبقيات المبيدات لتصبح 20 % بدلا من 30 % وسيتم مراجعة الموقف مرة أخري خلال عام 2025 لبحث رفع الموالح وبعض الحاصلات الاخري من قائمة السلع التي تتعرض لفحوصات اضافية الأمر الذي يسهم في زيادة الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق الأوربية .

يأتى ذلك اطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي نحو تسهيل حركة التجارة مع الشركاء التجاريين وتيسير انسياب حركة الصادرات الزراعية لدول العالم المختلفة .

وفي سياق متصل يتوجه رئيس الحجر الزراعي المصري إلى مدينة دوشنبه عاصمة طاجكستان ممثلا عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للمشاركة في اجتماعات اللجنة المشتركة المصرية الطاجاكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني والتي سيتم عقدها خلال الفترة 2-3 ديسمبر، حيث يجري التفاوض علي تعزيز التعاون في مجالات الحجر الزراعي والصحة النباتية والحجر البيطري والثروة السمكية بالاضافة الي زيادة التبادل التجاري بين الجانبين.

ومن ناحيته قال المهندس اسلام ابوالعلا مشرف وحدة الصحة النباتية بالحجر الزراعي المصري انه شارك في اجتماعات اللجنة الفرعية للصناعة والتجارة والخدمات والاستثمار بين مصر والاتحاد الاوروبي والمنعقدة بمقر المفوضية الاوروبية بمدينة بروكسل، وخلال مشاركته تم التطرق الي زيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية لدول الاتحاد الأوروبي والتي أشار ممثلي المفوضية الي ارتفاعها بنسبة 41 % مقارنة بالاعوام السابقة وتم التباحث حول خفض الفحوصات الإضافية علي بعض المنتجات وكذلك مناقشة موقف تقاوي البطاطس الواردة وبعض الموضوعات الاخري ،

جدير بالذكر أنه سوف يبدأ اعتبارا من الغد أول ديسمبر فتح باب تصدير الموالح المصرية إلى الأسواق العالمية للموسم التصديري الجديد 2024/2025.