اليوم السابع
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العظمى بالقاهرة تصل 21 درجة.. درجات الحرارة المتوقعة حتى الثلاثاء المقبل

الخميس، 28 نوفمبر 2024 12:47 م
العظمى بالقاهرة تصل 21 درجة.. درجات الحرارة المتوقعة حتى الثلاثاء المقبل حالة الطقس
كتبت – مرام محمد

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كشفت خريطة التنبؤات الجوية التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، من الخميس 28 نوفمبر 2024، إلى الثلاثاء 3 ديسمبر 2024، على النحو التالي:

الخميس 28 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 20 درجة والصغرى 14 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 08 درجة.
- جنوب الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجات.

الجمعة 29 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 21 درجة والصغرى 15 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجة.
- جنوب الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجة.

السبت 30 نوفمبر 2024

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجة.
- جنوب الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 10 درجات.

الأحد 1 ديسمبر 2024

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 09 درجة.
- جنوب الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 10 درجات.

الإثنين 2 ديسمبر 2024

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجات.
- جنوب الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجة.

الثلاثاء 3 ديسمبر 2024

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجات.
- جنوب الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجة.







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