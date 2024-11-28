العظمى بالقاهرة تصل 21 درجة.. درجات الحرارة المتوقعة حتى الثلاثاء المقبل

كتبت – مرام محمد

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، من الخميس 28 نوفمبر 2024، إلى الثلاثاء 3 ديسمبر 2024، على النحو التالي:

الخميس 28 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 درجة والصغرى 14 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 08 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجات.

الجمعة 29 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 درجة والصغرى 15 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجة.

السبت 30 نوفمبر 2024

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 10 درجات.

الأحد 1 ديسمبر 2024

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 09 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 10 درجات.

الإثنين 2 ديسمبر 2024

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجة.

الثلاثاء 3 ديسمبر 2024

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجة.