شهادة التحصين وفحص البصمة.. مستندات يحتاجها الفائزين بقرعة الحج (إنفوجراف)

كتب محمود عبد الراضي

يعد موسم الحج من أبرز المناسبات الدينية التي ينتظرها المسلمون من جميع أنحاء العالم، حيث يتوافد الحجاج إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسكهم في جو من الروحانية والسكينة، ولضمان سير عملية الحج بسلاسة، أعلنت الداخلية عن قائمة المستندات اللازمة التي يجب أن يقدمها الحجاج قبل سفرهم، وذلك لتسهيل إجراءات تأديتهم لهذا الركن العظيم من أركان الإسلام.

المستندات المطلوبة للحج

جواز سفر دولي مميكن ساري

من الضروري أن يمتلك الحاج جواز سفر دولياً مميكنًا ساريًا، على أن يكون صالحًا لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ السفر. يساهم هذا في تسهيل إجراءات السفر ومنع أي تأخير في المنافذ الحدودية.



إيصال سداد التكاليف

يجب على الحاج تقديم إيصال سداد تكاليف الرحلة، والذي يثبت دفع الرسوم المتعلقة بالحج من خلال الجهات المعتمدة. يعد هذا المستند أساسياً لضمان حجز مكان في الحج وتأكيد الالتزام بالضوابط المالية المقررة.



البطاقة الصحية من وزارة الصحة

تسعى وزارة الداخلية لتوفير أعلى معايير الأمان الصحي للحجاج، حيث يشترط الحصول على البطاقة الصحية المعتمدة من الوزارة. تتضمن هذه البطاقة سجلاً صحياً للحاج وتاريخ تطعيماته، وهو ما يعزز من إمكانية تقديم الرعاية الصحية إذا تطلب الأمر.

شهادة التحصين ضد كورونا (كوفيد-19) للأشخاص فوق 65 عامًا

في ظل الإجراءات الوقائية التي تواصل العديد من الدول تنفيذها لمكافحة جائحة كوفيد-19، يتطلب من الحجاج الذين تتجاوز أعمارهم 65 عامًا تقديم شهادة تثبت تلقيهم اللقاح ضد فيروس كورونا، مما يساهم في حماية صحتهم أثناء أداء المناسك.

تقرير طبي من مستشفى معتمد

يشترط أن يقدم الحاج تقريراً طبياً من مستشفى معتمد يوضح حالته الصحية العامة. يتعين على التقرير أن يتضمن تفاصيل عن الحالة الصحية وأي أمراض مزمنة قد تؤثر على قدرة الحاج في أداء المناسك، لضمان سلامته أثناء الرحلة.

البصمة العشرية "فيش حج مميكن"

يعد "فيش حج مميكن" (البصمة العشرية) من الإجراءات الحديثة التي تعتمدها المملكة العربية السعودية لضمان الهوية الصحيحة لكل حاج. يتطلب الأمر من الحجاج إجراء بصمة رقمية قبل السفر، وهي جزء من خطوات تنظيم الحج إلكترونيًا.



بيان الموقف التجنيدي للفائزين في سن التجنيد

يشترط على الحجاج من الذكور الذين هم في سن التجنيد (18-30 عامًا) تقديم بيان الموقف التجنيدي ، حيث يهدف هذا إلى التأكد من أن الحاج ليس لديه أي التزامات تمنعه من السفر لأداء فريضة الحج.

إن هذه المستندات تُعد جزءًا من الإجراءات المنظمة للحج لهذا العام، وهي تهدف إلى ضمان سفر الحجاج بكل أمان وسلامة، وتسهيل أداء المناسك بكل يسر. يساهم التنسيق بين الجهات المعنية في توفير تجربة حج خالية من أي عقبات، ويساعد الحجاج في أداء مناسكهم بكل راحة واطمئنان.